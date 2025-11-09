Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pilne wieści ws. zdrowia Ewy Pajor. Barcelona nadała oficjalny komunikat. Wszystko tuż przed meczem

Jeszcze jakiś czas temu pod znakiem zapytania stała sytuacja zdrowotna Ewy Pajor. Wydawało się, że podczas spotkania z Atletico Madryt napastniczka zerwała więzadła krzyżowe. Finalnie jednak uraz okazał się nie być tak poważny, dzięki czemu przerwa okazała się zdecydowanie krótsza. Co więcej, nasza zawodniczka może wrócić do gry już w niedzielę. Barcelona przekazała najnowsze informacje ws. jej zdrowia.

Ewa Pajor
Ewa PajorMATTHIEU MIRVILLEAFP

Dokładnie 12 października kibice reprezentacji Polski oraz Barcelony na boisku widzieli Ewę Pajor. Wówczas podczas hitowego starcia ligi hiszpańskiej z Atletico Madryt napastniczka nabawiła się bardzo groźnie wyglądającego urazu kolana. W mediach najczęściej pojawiały się możliwie najgorsze scenariusze, czyli zerwanie więzadeł krzyżowych, które wyeliminowałoby Polkę z gry na kilka miesięcy.

Finalnie jednak skończyło się na urazie kompleksu tylno-bocznego prawego kolana, co oznaczało, że przerwa potrwa zdecydowanie krócej, bowiem od czterech do sześciu tygodni.

    W ten sposób 28-latka opuściła ostatnie trzy spotkania swojej drużyny - w Lidze Mistrzów z Romą (4:0) oraz dwa ligowe starcia, 2:0 z Granadą oraz przegraną rywalizację 0:1 z Realem Sociedad. Wiele wskazuje, że na tym skończą się spotkania ominięte przez Pajor. Najnowsze informacje w sprawie zdrowia napastniczki przekazano w oficjalnym komunikacie.

    - Zawodniczki pierwszej drużyny Ewa Pajor i Kika Nazareth otrzymały zgodę na grę - poinformowano.

    Ewa Pajor już w kadrze meczowej, świetne wieści

    Co więcej, chwilę później przekazano, że Polka znalazła się w kadrze meczowej na spotkanie ligowe z Deportivo La Coruna. Poznaliśmy także podstawowy skład "Dumy Katalonii".

    Pajor spotkanie zacznie na ławce, jednakże bardzo możliwe jest, że pojawi się na murawie na kilka minut. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 12:00.

    Znakomite trafienie Alvaro Rodrigueza. Gol dla Elche. WIDEOEleven SportsEleven Sports

    Piłkarka drużyny FC Barcelona w trakcie meczu, wyrażająca silne emocje, stojąca na tle boiska sportowego. Kobieta w koszulce klubowej z szeroko otwartymi ustami i zaciśniętymi pięściami, w tle rozmyte sylwetki kibiców i elementy stadionu.
    Ewa PajorRUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Piłkarki drużyny FC Barcelona świętują zdobycie bramki podczas meczu, jedna zawodniczka podnosi drugą w geście radości, reszta drużyny podbiega, aby dołączyć do świętowania, na trybunach tłum kibiców.
    Ewa Pajor świętująca z koleżankami z BarcelonyUrbanandsportAFP
    Piłkarka w czerwonym stroju z opaską kapitańską unosi ręce nad głową, tworząc gest serca, w tle kibice ubrani w czerwono-białe stroje oraz fragment bannera stadionowego.
    Ewa PajorFABRICE COFFRINIAFP

