Pilne wieści ws. zdrowia Ewy Pajor. Barcelona nadała oficjalny komunikat. Wszystko tuż przed meczem

Dokładnie 12 października kibice reprezentacji Polski oraz Barcelony na boisku widzieli Ewę Pajor. Wówczas podczas hitowego starcia ligi hiszpańskiej z Atletico Madryt napastniczka nabawiła się bardzo groźnie wyglądającego urazu kolana. W mediach najczęściej pojawiały się możliwie najgorsze scenariusze, czyli zerwanie więzadeł krzyżowych, które wyeliminowałoby Polkę z gry na kilka miesięcy.

Finalnie jednak skończyło się na urazie kompleksu tylno-bocznego prawego kolana, co oznaczało, że przerwa potrwa zdecydowanie krócej, bowiem od czterech do sześciu tygodni.

W ten sposób 28-latka opuściła ostatnie trzy spotkania swojej drużyny - w Lidze Mistrzów z Romą (4:0) oraz dwa ligowe starcia, 2:0 z Granadą oraz przegraną rywalizację 0:1 z Realem Sociedad. Wiele wskazuje, że na tym skończą się spotkania ominięte przez Pajor. Najnowsze informacje w sprawie zdrowia napastniczki przekazano w oficjalnym komunikacie.

- Zawodniczki pierwszej drużyny Ewa Pajor i Kika Nazareth otrzymały zgodę na grę - poinformowano.

Ewa Pajor już w kadrze meczowej, świetne wieści

Co więcej, chwilę później przekazano, że Polka znalazła się w kadrze meczowej na spotkanie ligowe z Deportivo La Coruna. Poznaliśmy także podstawowy skład "Dumy Katalonii".

Pajor spotkanie zacznie na ławce, jednakże bardzo możliwe jest, że pojawi się na murawie na kilka minut. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 12:00.

