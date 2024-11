Niemiecka młodzież atakuje, kolejny popis. Grad goli we Freiburgu

Popis Niemców. Nie było żadnych złudzeń

Proces budowy drużyny ma odbywać się w ramach rywalizacji w Lidze Narodów i jak na razie to wszystko wygląda naprawdę imponująco, choć trzeba też powiedzieć, że rywale Niemców nie są z najwyższej półki. Ekipa dowodzona przez Nagelsmanna zgromadziła bowiem 10 punktów w czterech meczach, a druga Holandia ma ich aż o pięć mniej. Tak naprawdę w piątej kolejce wszystko mogło się rozstrzygnąć, a do Freiburga przyjechała ostatnia w grupie Bośnia i Hercegowina .

Już pierwsza połowa sprawiła, że Niemcy odebrali wszelkie możliwe złudzenia, jakie mogli mieć przed tym meczem goście. Strzelanie ze strony gospodarzy rozpoczął Jamal Musiala. Pomocnik Bayernu dostał doskonałą piłkę na głowę i w pięknym stylu podanie wykorzystał. Kilka minut później było już 2:0. Strzał Andricha leciał do bramki, ale na jego drodze stanął Kleinstadt, który musnął piłkę i wpakował ją do siatki. Na 3:0 przed przerwą podwyższył Havertz, który wykorzystał podanie Wirtza.

Z bagażem trzech goli Bośniacy schodzili do szatni, a w drugiej połowie nie było lepiej. Najpierw rzut wolny z około 20. metra boiska wykorzystał Wirtz, a później 21-latek z bliska wbił futbolówkę do siatki po strzale Havertza. Chwilę później Wirtz i Musiala usiedli już na ławce. To nie oznaczało jednak końca strzelania, wręcz przeciwnie. Wprowadzeni z ławki rezerwowi też mieli przecież coś do udowodnienia trenerowi.