Reprezentacja Polski w piłce nożnej ma za sobą rok, który pozostawił bardzo wiele do życzenia. Biało-Czerwoni bowiem przynieśli kibicom sporo rozczarowań, a gdy spojrzymy bardziej szczegółowo w liczby, okazuje się, że pod pewnym względem był to najgorszy rok naszej kadry od... 1938 roku. Aż trudno w to uwierzyć.