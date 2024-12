Gruchnęły wieści z Barcelony, Lewandowski może tylko czekać. Padło ultimatum

Co więcej, każdy z nich dostał wysoką pensję, co jeszcze niedawno odbijało się na finansach klubu. W związku z tym wszystkim "Blaugrana" wciąż nie jest zdolna do wykonywania transferów bez wysiłku finansowego włożonego wcześniej. Według przepisów hiszpańskiej La Liga Barcelona wciąż nie może cieszyć się wolnością w postaci stosowania do zasady 1:1 i nie zmienił tego nawet historyczny kontrakt z Nike, ogłoszony przed świętami. Zdaniem hiszpańskich mediów do wypełnienia reguł brakuje jeszcze około 60 milionów euro.