Grabara był wściekły na Michniewicza, kuriozum ws. debiutu. "Afera koszulkowa"

Kamil Grabara mimo tego, że regularnie zjawia się między słupkami bramki VfL Wolfsburg , a wcześniej czynił to również i w FC Kopenhaga, nie ma szczęścia jeśli mowa o występach w seniorskiej reprezentacji Polski . Do tej pory ta sztuka udała mu się tylko raz.

1 czerwca 2022 roku wyszedł na murawę w pierwszej jedenastce " Biało-Czerwonych " w meczu Ligi Narodów przeciwko Walii - notabene wygranym przez golkipera i jego kolegów 2:1. Jego debiut wśród "Orłów" mógł nastąpić nieco wcześniej, w sparingu ze Szkocją , ale... nie doszło do niego z kuriozalnego powodu.

Kamil Grabara z "opóźnionym debiutem" z powodu... braku koszulki

By zrozumieć tę historię, trzeba nieco szerzej zarysować całą sytuację. 24 marca 2022 roku Polska miała pierwotnie zagrać w barażu o awans na MŚ 2022 z Rosją - ostatecznie jednak z powodu inwazji tego państwa na Ukrainę "Sborna" została wykluczona ze zmagań. Tym samym w miejsce potyczki z Rosjanami trafiło spotkanie towarzyskie ze Szkocją, stanowiące idealną sposobność do sprawdzania różnych opcji i zawodników przed arcyważną potyczką o mundial ze Szwedami.

Początkowo wyglądało na to, że właśnie w trakcie starcia z "Tartan Army" Grabara będzie mógł cieszyć się z pierwszego występu w koszulce z orzełkiem na piersi. "To byłby mój debiut. Skończył się trening, mamy wracać busem i przy tym busie trener Michniewicz mówi mi 'No, jesteś gotowy? Jutro będziesz bronić'" - opowiadał piłkarz w rozmowie na kanale "Foot Truck".