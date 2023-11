Maciej Skorża już zdecydował? Azjatyckie media piszą wprost, działacze klubu zaskoczeni

Najprawdopodobniej bieżący sezon będzie jednak ostatnim dla Skorży w roli trenera klubu. Portal Nikkansports.com poinformował, że trener planuje powrót do Polski po zakończeniu obecnie trwających rozgrywek. Skorża ma być namawiany przez działaczy, by przemyślał sprawę i został w klubie, ale na jego decyzję wpływ mają mieć nie sprawy sportowe, a sytuacja osobista .

Skorża już raz rezygnował

Wyrazy wsparcia dla Skorży i jego bliskich płynęły wówczas z wielu stron. Niespełna pół roku po pożegnaniu z Lechem trener wrócił jednak do pracy, choć zaskoczył wybierając przeprowadzkę aż do Japonii. Obecnie sprawy rodzinne ponownie mają spowodować, że Skorża pożegna się z kolejnym klubem, w którym działał od lutego bieżącego roku. Nikkan Sports twierdzi, że tym razem na szybki powrót trenera do pracy nie ma co liczyć - podobno ma na dłużej odejść od świata piłki nożnej.