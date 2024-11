Los Polaków w el. MŚ 2026 przesądzony. To już niemal pewne, Probierz musi się pogodzić

Reprezentacja Polski w kiepskim stylu zakończyła tegoroczną batalię w Lidze Narodów UEFA. „Biało-Czerwoni” przegrali na własnym stadionie ze Szkotami i kolejną edycję rozgrywek po raz pierwszy w historii spędzą poza elitą. Podopieczni Michała Probierza teraz skupiają się na eliminacjach do mundialu w Ameryce Północnej. Piłkarze oraz selekcjoner właśnie dowiedzieli się, kiedy rozpoczną batalię o wylot do Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. Nie jest to jedyna ważna dla nich informacja.