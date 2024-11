Kadra Probierza wpadła "pod kreskę". Droga na mundial będzie długa i kręta

"Biało-Czerwoni" rozegrali przeciwko Portugalii iście szalony mecz. W pierwszych 45 minutach nie ustępowali wyżej notowanemu przeciwnikowi, jednak po zmianie stron... pozwolili sobie zaaplikować aż pięć goli. Sami strzelili tylko jednego (zdobył go debiutant, Dominik Marczuk) i ostatecznie schodzili z murawy ze spuszczonymi głowami. Rozmiary porażki są bez wątpienia dotkliwe , ale jeszcze bardziej bolesne jest to, jakie niesie ona za sobą konsekwencje.

Jeszcze przed starciem w Porto nasza reprezentacja miała teoretyczne szanse na to, by "wskoczyć" do pierwszego koszyka eliminacji mistrzostw świata. W związku z powiększeniem liczby uczestników imprezy (z 32 do aż 48) oraz faktem, że na mundial pojedzie z Europy aż 16 drużyn zmianie uległ format eliminacji. W grudniu rozlosowanych zostanie dwanaście grup. Bezpośrednio przepustki wywalczą tylko ich zwycięzcy. O cztery pozostałe miejsca walkę stoczą ekipy z drugich miejsc oraz cztery najlepsze drużyny Ligi Narodów, które nie zdołały się do "dwójki" w swoich grupach załapać.