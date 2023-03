Kuriozalna sytuacja podczas meczu. Strzelił gola samobójczego i… uciekł

W meczach piłkarskich niższych lig często dochodzi do sytuacji, po których zarówno kibice, jak i zawodnicy zadają sobie pytanie: "Co się właśnie stało?". To, co wydarzyło się jednak na boisku przy ul. Konwiktorskiej podczas starcia MSK Polonia Warszawa - KS Halinów, przeszło najśmielsze oczekiwania. Jak przekazał Maciej Wąsowski z portalu "Weszlo.com", w 36. minucie meczu zawodnik gości Kirył Baranowski przejął piłkę na swojej połowie, minął zszokowanych rywali i kolegów z drużyny, a następnie... zdobył bramkę samobójczą. Po krótkiej cieszynce piłkarz uciekł z boiska.