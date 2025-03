Kolejna wyborcza porażka Tomasza Frankowskiego. Koniec w pierwszej turze

1 stycznia tego roku w województwie podlaskim powstała nowa gmina Grabówka. Utworzono ją z części dotychczasowej gminy Supraśl. Miało to się stać już w 2016 roku, ale wtedy rząd wycofał decyzję. Po 20 latach walki stało się to jednak faktem. W skład nowej gminy wchodzą Zaścianki, Sobolewo, Grabówka, Henrykowo i Sowlany. Jak czytamy w serwisie portalsamorządowy.pl, obecnie zarządza nią pełnomocnik Ewa Bończak-Kucharczyk, ale niebawem się to zmieni. W niedzielę odbyły się pierwsze wybory na wójta i do rady gminy.

