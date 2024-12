Kiedy reprezentacja Polski zagra w eliminacjach MŚ 2026? Tak wygląda terminarz

W 2024 roku piłkarska reprezentacja Polski rozegrała łącznie trzynaście spotkań. Były to potyczki barażowe o awans na Euro, gry towarzyskie, starcia w ME oraz Lidze Narodów. "Biało-Czerwoni" wygrali łącznie tylko cztery mecze , a w finale baraży o Euro dopiero po rzutach karnych okazali się lepsi od Walii.

Eliminacje mistrzostw świata 2026. Nowy etap dla kadry Probierza. Kiedy i z kim zagra Polska? [TERMINARZ]

W 2025 roku celem reprezentacji Polski będzie awans na mistrzostwa świata 2026 . Oto będzie niezwykle trudno, bowiem tyle zwycięzcy dwunastu grup eliminacji w Europie uzyskają bezpośredni awans na mundial, a zespoły z drugich miejsc oraz cztery ekipy z Ligi Narodów zagrają w barażach. W sześciu grupach kwalifikacji do mundialu zagra sześć reprezentacji, z kolei w sześciu pięć drużyn.

Polska była losowana do grup eliminacji MŚ 2026 z drugiego koszyka (spośród pięciu). Co ciekawe... nadal nie zna kompletu rywali. Dla przykładu - z pierwszego koszyka trafi na Hiszpanię lub Holandię. Wszystko zależy od tego, jak rozstrzygnie się mecz obu ekip w 1/4 finału Ligi Narodów.

Ostatecznie w wyniku losowania Polska trafiła do grupy G. Kadra Michała Probierza zagra z Hiszpanią lub Holandią, Finlandią, Litwą oraz Maltą. Mecze eliminacji mistrzostw świata 2026 odbędą się od 21 marca do 18 listopada 2025 roku. Reprezentacje z pięciozespołowych grup eliminacje rozpoczną 6 czerwca, natomiast terminy marcowe będą do wykorzystania na mecze towarzyskie.