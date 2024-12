Ważne wieści dla Probierza. Koniec negocjacji, jest oficjalne ogłoszenie

Reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza całkowicie zawiodła w fazie grupowej dywizji "A" Ligi Narodów UEFA. Nasi piłkarze trafili do grupy z Portugalią, Chorwacją oraz Szkocją i okazali się najsłabszą z czterech drużyn, a to skutkowało ich spadkiem do dywizji "B".