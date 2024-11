Nocny komunikat PZPN. Dodatkowe powołanie na mecz "o wszystko"

Reprezentacja Polski w poniedziałek zagra ze Szkocją w meczu, którego stawką będzie uniknięcie bezpośredniego spadku z Dywizji A Ligi Narodów. "Biało-Czerwoni" przystąpią do niego bardzo poważnie osłabieni. Z powodu urazów wielu zawodników wypadło z gry, a Michał Probierz musiał na to zareagować. Dokładnie o godzinie 1:56 PZPN poinformował o dodatkowym powołaniu do kadry. Włączony do niej został Mateusz Wieteska.