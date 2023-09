Dawid Janczyk znowu zniknął. Przestał przychodzić na treningi klubu

Kariera Janczyka to najpierw ciągły wzlot, a później jeszcze dłuższy upadek. Piłkarz miał zaledwie 18 lat, gdy występował już w Legii Warszawa. Jako 20-latek trafił do występującego w Lidze Mistrzów CSKA Moskwa, skąd był później wypożyczany m.in. do Lokeren i do Germinalu Beerschot. W lidze belgijskiej był skuteczny i w pewnym momencie należał do najbardziej bramkostrzelnych zawodników całej ligi, zaraz za młodziutkim wówczas Romelu Lukaku. W 2008 roku zadebiutował w reprezentacji Polski i zaliczył w niej pięć meczów.