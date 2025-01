Przed Flickiem czas trudnych wyborów, Szczęsny sobie nie pomógł. "Gorący ziemniak"

Szczęsny zanotował najdziwniejszy występ w swojej karierze już po przejściu na emeryturę

Hansi Flick nie zdradza swoich przemyśleń, ale przed nim trudna decyzja

Nad sytuacją bramkarzy FC Barcelona pochylił się Sergi Sole, redaktor naczelny dziennika "Mundo Deportivo". Już w tytule zdradza, że dla Flicka wybór między Szczęsnym a Inakim Peną to "gorący ziemniak". Dziennikarz przytoczył słowa polskiego bramkarza, w których stwierdził on, że już w Arsenalu musiał grać ofensywnie, ale obecnie dystans między nim, a jego kolegami, jest wyjątkowo duży. Chociaż wydaje się, że Szczęsny doskonale rozumie, czego wymaga od niego Flick, ma trudność z wykonaniem instrukcji. Warto podkreślić, że młodszy od Polaka Pena nie popełnił żadnego wyraźnego błędu w swoich dotychczasowych występach w tym sezonie. Po meczu z Benfiką niemiecki trener wziął Szczęsnego w obronę, ale nie wiadomo, czy przełoży się to na następne szanse dla 34-latka w najbliższych tygodniach. Szkoleniowiec znajduje się w o tyle trudnej sytuacji, że wygląda na to, iż kłopoty Polaka z czuciem przestrzeni najłatwiej rozwiązać regularną grą. Tyle, że FC Barcelona nie ma czasu na wdrożenie golkipera, bo w La Lidze traci do liderującego Realu Madryt już siedem punktów.