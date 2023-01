Zawodnik ustalił już warunki kontraktu indywidualnego. W przyszłym tygodniu przejdzie we Wrocławiu testy medyczne. Jak się okazuje, trafia do klubu z nie byle jakimi ambicjami .

Dawid Janczyk znalazł nowy klub. Mają w planach awans do Ekstraklasy

- Chcemy wejść do Ekstraklasy w ciągu ośmiu lat, czyli do 2030 roku - mówi Marcin Pitera, sponsor klubu cytowany przez serwis bolec.info .

- Rozmowy z Dawidem trwały od listopada, dogadaliśmy się co do warunków i wierzę w to, że jest w stanie odbudować się w Raciborowicach i pociągnąć z nami co najmniej do II ligi - snuje optymistyczną wizję Pitera.