Młoda gwiazda może podpisać kontrakt życia. Jest jeden warunek

W GKM-ie wiążą z nim duże nadzieje

Zacznijmy od tego, że w Grudziądzu musieli się trochę napracować, aby swojego młodzieżowca zatrzymać w drużynie. Wszystko przez to, że w trakcie sezonu Łobodzińskiego kusiła Polonia Bydgoszcz. Długo wydawało się, że to właśnie ten zespół awansuje do PGE Ekstraligi, a wtedy będzie potrzebował wzmocnień. Dla 21-latka była to kusząca perspektywa. W Bydgoszczy zaczynał swoją przygodę z tym sportem. Poza tym mógł liczyć na niezłą kasę i podwyżkę.