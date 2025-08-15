Tuż po północy Izraelczycy zabrali głos. Mocne słowa na temat transparentu

Raków Częstochowa wygrał rewanżowy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji 2:0 po golach Petera Baratha i Lamine Diaby-Fadigi. Tym samym częstochowianie odrobili straty z pierwszego spotkania (0:1) i awansowali do decydującej rundy eliminacji, w której zmierzą się z Ardą Kyrdżali z Bułgarii. Tuż po końcowym gwizdku doszło do potężnego skandalu z udziałem izraelskich kibiców. Wywiesili oni na trybunach w Debreczynie (z przyczyn politycznych nie rozgrywają meczów we własnym kraju - przyp. red.) skandaliczny transparent sugerujący, że to Polacy byli odpowiedzialni za Holokaust.

Skandaliczny transparent na meczu. Ambasada Izraela zabrała głos

Ta sprawa nie mogła przejść bez echa nie tylko w kręgach sportowych, ale i w politycznych. Odnieśli się do niej m.in. Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen, Władysław Kosiniak-Kamysz i wielu innych polityków, którzy stanowczo potępili zachowanie gospodarzy. - "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał Karol Nawrocki

Po północy głos w sprawie zabrała Ambasada Izraela w Polsce, która w kilku zdaniach skomentowała zachowanie kibiców.

- Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Haifa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców - brzmi oświadczenie. To z pewnością nie kończy sprawy. Należy się spodziewać, że UEFA nałoży kary na klub z Izraela.

MSZ odpowiedział na komunikat Ambasady Izreala

Kilka godzin później sprawę skomentował Radosław Sikorski. - Dziękuję za jednoznaczną reakcję. Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości - napisał Minister Spraw Zagranicznych.

