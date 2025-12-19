Lech Poznań nie jechał do Ołomuńca z "nożem na gardle", bo dzięki siedmiu punktom wywalczonym w pięciu wcześniejszych meczach, ale i świetnemu bilansowi bramkowemu, był bliski miejsca wśród 24 najlepszych drużyn Ligi Konferencji. Nawet minimalna porażka z Sigmą raczej nie wyrzuciłaby go z tego grona, musiało dojść do kilku dziwnych splotów zdarzeń.

Lech jednak chciał wygrać na koniec roku, zarobić 400 tys. euro nagrody, ale też i zdobyć punkty rankingowe dla siebie i dla federacji. Bo w przyszłości mogą one znacznie ułatwić drogę do fazy ligowej któregoś z bardziej prestiżowych pucharów.

I tak się stało, Lech mecz z Sigmą wygrał 2:1. A mógł wyżej. Po pierwszej połowie mistrzowie Polski prowadzili w Ołomuńcu już 2:0, na początku drugiej mieli kolejny rzut karny. Do piłki podszedł Mikael Ishak, ale jego strzał obronił Jan Koutny. Sigma zaś zdobyła honorowe trafienie w samej końcówce meczu, choć gdy pojedynek się kończył, w tabeli zajmowała 25. miejsce. I wszystko wskazywało na to, że w fazie pucharowej jej zabraknie.

Wtedy doszło jednak do cudownego zwrotu akcji w Aenach - tam AEK podejmował Univeristateę Krajowa. Rumuni prowadzili do ósmej doliczonej minuty 2:1, byli pewni swego. Wtedy stracili bramkę na 2:2, choć ona wciąż dawała im awans. Tyle że chwilę później sędzia Georgi Kruaszwiili podyktował rzut karny, AEK trafił na 3:2 w... 105 minucie gry. A ten gol Rumunów wyrzucił z pucharów, dał zaś promocję Sigmie.

Gol Mikaela jednym z czterech "naj". Teraz swoją rolę muszą odegrać kibice

W piątek rano UEFA jednak do trafienia Ishaka, tego na 1:0. Po okresie przewagi Sigmy Lech wyprowadził wtedy akcję, w polu karnym doszło do pojedynku w powietrzu Pablo Rodrigueza z Radimem Breite. Hiszpan zagrał piłkę, Czech upadł na plecy, gwizdek arbitra milczał. A Ishak z narożnika pola karnego popisał si cudownym "rogalem".

I to właśnie nie umknęło uwadze UEFA. Trafienie zostało nominowane do gola kolejki.

Wyróżnione zostały też bramki: Christanusa Uche z Cristal Palace (w meczu z KuPS Kupio na 1:0 po rajdzie i świetnym technicznym uderzeniu), Cesara Blackmana ze Slovana Bratysława (w meczu z Hacken na 1:0, przedryblował kilku graczy gości) oraz Floriana Lejeune z Rayo Vallecano (w meczu z Dritą na 1:0, trafienie z 25 metrów).

A który okaże się tym "naj"? Lech nie czekał długo, już w piątek rano napisał do swoich kibiców: "Wiecie, co zrobić, prawda?"

Lechici zaraz po meczu wrócili do Poznania, rano mieli jeszcze spotkanie wigilijne. A po nim zaczęli urlopy.

Do treningów mistrzowie Polski wrócą 6 stycznia, 10 dni później poznają swojego kolejnego rywala. W walce o 1/8 finału Ligi Konferencji zmierzą się w lutym z KuPS Kupio lub Skendiją Tetovo.

Mikal Ishak patrzył, jak Luis Palma marnuje rzut karny. W powtórce sam podszedł do piłki Art Service PAP/EPA

