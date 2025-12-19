Nie do wiary, tyle za Ligę Konferencji zarobiły polskie kluby. Jest zdecydowany lider

Takie wyniki oznaczają także pokaźną premię. UEFA za każde zwycięstwo w rozgrywkach wypłaca 400 tysięcy euro. Remis natomiast wyceniono na 133 tysiące euro. W ten sposób w czwartek każdy z polskich klubów dodał do swojego budżetu kolejną kwotę.

Najwięcej do tej pory zarobił Raków Częstochowa. Za sam udział w fazie ligowej już można było liczyć na 3,17 milionów euro. Do tego za cztery wygrane i dwa remisy klub spod Jasnej Góry wzbogacił się o 1,866 miliona euro. Doliczając do tego premie za występy w fazie eliminacji (trzy rundy), czyli 525 tysięcy euro kwota łączna wynosi 5,561 mln euro (ponad 23 mln złotych).

Nieco mniej zarobiły Lech i Jagiellonia. Ekipa z Poznania za swoje wyniki może liczyć na 5,028 mln euro (ok. 21 mln zł), a "Duma Podlasia" na 4,894 mln euro (ponad 20 mln zł). Najgorzej w zestawieniu wygląda Legia Warszawa. Klub zarobił nieco więcej na pierwszym etapie, czyli w eliminacjach. Wszystko ze względu na występ w Lidze Europy, gdzie zainkasowała 700 tys. euro. Za wygrane w Lidze Konferencji może liczyć tylko na 800 tys. euro (dwa zwycięstwa). Po zsumowaniu daje to kwotę 4,418 mln euro (ok. 18,5 mln złotych).

To nie koniec, są dodatkowe premie. Raków zdecydowanym liderem

Co więcej, UEFA wypłaca także miejsce za zajęte miejsce w fazie ligowej. Ostatnia drużyna może liczyć na 28 tys. euro, natomiast pierwsza na 1,008 mln euro (28 tys. euro razy 36). Do tego dochodzi także ekstra premia za zajęcie miejsca w czołowej ósemce (bezpośredni awans do 1/8 finału).

Federacja taki wynik docenia kwotą 400 tysięcy euro. Miejsca 9-24 wyceniono natomiast na 200 tys. euro. W ten sposób Raków do wspomnianej kwoty zgarnie dodatkowo 1,380 mln euro, Lech 928 tys. euro, Jagiellonia 760 tys. euro, a Legia 252 tys. euro.

Podsumowując wszystkie możliwe zarobki Raków zgarnął 6,941 mln euro, czyli ponad 29 milionów złotych. Lech zarobił blisko milion euro mniej, bowiem 5,956 mln euro. Jagiellonia może liczyć na 5,654 mln euro, a Legia na 4,670 mln euro.

Łącznie wszystkie polskie kluby zarobiły blisko 25 milionów euro, a dokładniej 23,221 mln euro. Kwoty te mogą niebawem ulec zmianie. Mecze 1/16 finału zaplanowane są na 19 lutego, a rewanże na 26 lutego. Losowanie par tej fazy odbędzie się 16 stycznia. Raków natomiast do gry wróci 12 marca (pierwszy mecz 1/8 finału).

