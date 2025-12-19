Ta decyzja wywołała kontrowersje. Tak posypały się czerwone kartki [WIDEO]
Od 63. minuty Jagiellonia Białystok kontynuowała mecz z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji w dziesiątkę. Wszystko za sprawą czerwonej kartki, którą otrzymał Afimico Pululu - decyzja, która wywołała sporo kontrowersji wśród kibiców i komentatorów. W 6. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji sędziowie nie szczędzili kartek - kilka z nich doprowadziło do wcześniejszego zejścia zawodników z boiska.
Wyniki polskich drużyn w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji (18 grudnia 2025):
Raków Częstochowa - Omonia 1:0
Lech Poznań - Sigma Ołomuniec 2:1
Legia Warszawa - Lincoln 4:1
AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok 0:0