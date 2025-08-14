Raków Częstochowa w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy trafił na izraelskie Maccabi Haifa. Polski zespół przed tym dwumeczem wydawał się faworytem, tym bardziej, że rywale z powodu sytuacji politycznej nie mogli rozegrać swojego meczu domowego we własnym państwie.

Po pierwszym spotkaniu, które zakończyło się porażką naszej ekipy 0:1 sytuacja była dla Rakowa trudna, ale fakt, że rewanż odbywał się na Węgrzech - konkretnie w Debreczynie, z pewnością pomagał piłkarzom Marka Papszuna, którzy sytuację wykorzystali, bo w rewanżu wygrali 2:0 i awansowali do czwartej serii gier.

Nawrocki zabrał głos po skandalu. Stanowcze słowa

Niestety mimo faktu, że na trybunach nie widzieliśmy zbyt wielu kibiców i tak doszło do skandalicznych scen, a konkretnie głównie jednej związanej z haniebnym transparentem, który zobaczyliśmy na trybunach. Ten bowiem wprost nazywa Polaków mordercami odpowiedzialnymi za holocaust w czasach drugiej wojny światowej. Baner wywołał ogromne oburzenie i wezwanie UEFA do stanowczej reakcji. Głos zabrał nawet Karol Nawrocki.

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał na portalu X.com nowy prezydent Polski Karol Nawrocki.

"Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków" - wtóruje mu prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

"No cóż, starsi bracia w wierze mają krótką pamięć i jeszcze mniejszą wdzięczność" - grzmi Krzysztof Mulawa poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

"Hańba podczas meczu Rakowa w Izraelu! Każdy z nędznych prowokatorów powinien otrzymać zakaz wjazdu do Polski, a klub musi być wyrzucony z rozgrywek UEFA" - oburza się stanowczo były premier Mateusz Morawiecki.

"Maccabi i inne kluby z Izraela powinny grać w jakichś rozgrywkach azjatyckich, a nie europejskich. Ta barbarzyńska dzicz pasuje kulturowo i geograficznie do Azji lub nawet Afryki, a nie do cywilizowanej Europy" - domaga się Sławomir Mentzen.

"Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu eliminacji Ligi Konferencji Europy względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" - kończy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Afera wokół KPO. Nawrocki w "Gościu Wydarzeń": Obciąża obecny rząd Polsat News Polsat News

Maccabi Haifa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

Prezydent RP Karol Nawrocki Wojtek Radwański AFP

6 sierpnia odbędzie się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta. Jacek Dominski/REPORTER East News