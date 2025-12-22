Gwiazdor siatkówki chce grać jako Polak. PZPS już pomógł, impas trwa

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy rozgrywane w brazylijskim Belem zakończyły się triumfem siatkarzy Sir Sicom Monini Perugia, którzy w finale pokonali Osakę Bluteon. Duży wkład w zwycięstwo włoskiego klubu mieli Kamil Semeniuk (13 punktów) oraz Wassim Ben Tara. Drugi z wymienionych wywalczył 16 punktów, później zresztą trafił do "drużyny marzeń" turnieju, uznano go najlepszym atakującym rozgrywek.

29-letni zawodnik doskonale znany jest polskim kibicom. Nie dość, że w przeszłości występował w PlusLidze (w latach 2020-2023 był związany ze Stalą Nysa), to ma polskie obywatelstwo, ponieważ jego mama jest Polką. Sam Ben Tara płynnie mówi po polsku i chociaż przez lata reprezentował barwy Tunezji, w której się urodził, od dłuższego czasu mówi się o tym, że w przyszłości mógłby występować w biało-czerwonych barwach.

Wassim Ben Tara chce grać jako Polak. Sprawa utknęła w miejscu

Atakujący z reprezentacją Tunezji zagrał jeszcze w 2021 roku na igrzyskach olimpijskich, później zamknął ten rozdział kariery. I rozpoczął starania o zmianę federacji, czyli siatkarskiego "obywatelstwa" na polską. To umożliwiłoby mu nie tylko grę w którymś z klubów PlusLigi jako Polak i ominięcie limitu dotyczącego obcokrajowców (na boisku w jednej drużynie może występować tylko trzech takich zawodników), ale też otworzyłoby bramy do reprezentacji kraju. Sam Nikola Grbić nie ukrywał bowiem, że Ben Tara jest klasowym zawodnikiem.

"To bardzo dobry zawodnik. Gra w Perugii, ostatnie dwa sezony na naprawdę bardzo wysokim poziomie, na którym nie widziałem go, kiedy grał w Nysie. Wtedy miał najwięcej punktów w lidze, ale Nysa skończyła sezon na dziewiątym miejscu. Myślałem, że w Perugii będzie dobry jako drugi atakujący. Ale urósł i w tym sezonie gra jak "Semen" [Kamil Semeniuk], jego poziom jest bardzo dobry" - stwierdził selekcjoner kadry w marcu 2025 roku.

Problem w tym, że starania 29-latka kończyły się fiaskiem, pierwszy wniosek został odrzucony, zawodnikowi, który posiada polski paszport, a do pełni szczęścia potrzebuje jedynie zgody na zmianę federacji, pozostało złożenie apelacji.

Jeżeli chodzi o Wassima, jest problem jego federacji oryginalnej, czyli tunezyjskiej. Co więcej, federacja afrykańska też nie wyraża zgody. Wiem, że są prowadzone teraz rozmowy, wiem, że sprawa trafiła teraz do sądu przy MKOL-u. Czekamy na rozwiązanie i jesteśmy za tym, aby przede wszystkim to zawodnik decydował o tym, gdzie chce grać, a nie ludzie przy stolikach

Od tych słów szefa Polskiego Związku Piłki Siatkowej minęło osiem miesięcy. Czy w sprawie Ben Tary coś ruszyło? O to po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata zapytano samego siatkarza przed kamerą Polsatu Sport.

"Nic nie wiemy" - wyznał Ben Tara i dodał, że ostatnio po raz kolejny jego wniosek spotkał się z odmową. "Po prostu tylko czekam" - zdradził. I od razu podkreślił, że nie musi apelować do PZPS-u o pomoc w tej sprawie, ponieważ związek kierowany przez Sebastiana Świderskiego już podejmował odpowiednie działania.

Kibicom 29-latka nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na pozytywne rozpatrzenie wniosku o zmianę federacji na polską.

Mateusz Bieniek: Ten medal będzie podsumowaniem naszych ostatnich 2 miesięcy Polsat Sport

Wassim Ben Tara chce grać na polskiej licencji CEV.eu materiały prasowe

Wassim Ben Tara (nr 10) CEV.eu materiały prasowe

Wassim Ben Tara w barwach reprezentacji Tunezji Ding Ting AFP