Trzęsienie ziemi w Legii Warszawa, możliwe głośne rozstanie. Niemcy już zacierają ręce

Zdecydowanie nie tak kampanię 2025/2026 wyobrażała sobie Legia Warszawa. Klub przed sezonem dokonał na papierze wielkich wzmocnień sprowadzając w swoje szeregi chociażby Kacpra Urbańskiego czy Kamila Piątkowskiego, czyli reprezentantów Polski. Do tego ekipę po Goncalo Feio przejął Edward Iordanescu, były selekcjoner reprezentacji Rumunii.

Mimo to "Wojskowi" prezentują się fatalnie. Rumuński trener już dawno pożegnał się ze stanowiskiem, a drużyna odpadła z Pucharu Polski oraz zajmuje miejsce w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Do tego ma także bardzo skomplikowaną sytuację w Lidze Konferencji, gdzie walczy o miejsce w gronie 24 drużyn, które będą grać dalej po zakończeniu fazy ligowej.

W całym zamieszaniu nie brakuje także tematu następcy Iordanescu. Nim na tę chwilę jest Inaki Astiz, lecz po burzliwych negocjacjach Legii z Rakowem Częstochową kwestią czasu jest przejęcie ekipy przez Marka Papszuna. Co ciekawe, zdaniem różnych źródeł rozmowy z kubem spod Jasnej Góry prowadzić miał Fredi Bobić, czyli dyrektor ds. operacji piłkarskich.

Ten ma za sobą bardzo udany pobyt w Eintrachcie Frankfurt i jest uważany za jednego z architektów drużyny. Zdaniem serwisu HAZ.de jego usługami ma być zainteresowany inny zespół z Niemiec.

Bobić w gronie kandydatów, tam chcą go zatrudnić

Jego pozyskanie sonduje Hannover 96. 54-latek miałby pełnić tam funkcję dyrektora zarządzającego. Aktualnie stanowisko to zajmuje Markus Mann, jednakże ma on niebawem udać się do austriackiego giganta, RB Salzburg.

- Bobić jest obecnie dyrektor ds. operacji piłkarskich Legii Warszawa i był uważany za architekta "stada bawołów" Eintrachtu Frankfurt. Jego nazwisko ma duże znaczenie w Hannoverze 96, między innymi ze względu na jego udany okres jako napastnika w Hanowerze - czytamy.

Poza nim ekipa z 2. Bundesligi ma oglądać się także za Joergiem Schmadtke czy Sergio Pinto.

