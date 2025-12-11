Julia Szeremeta znalazła się w imponującym gronie polskich zawodniczek, które do domu przywiozły medale młodzieżowych mistrzostw Europy U-23. 22-latka wróciła z Budapesztu ze złotem w swojej kategorii wagowej. "Powtórzyłam wynik sprzed dwóch lat, ale jestem już ostatni raz młodzieżowcem. Fajnie jednak, że jest to złoto na zakończenie" - cieszyła się w rozmowie z mediami Polskiego Związku Bokserskiego.

Odpoczywa od ringu, ale niekoniecznie od spotkań z kibicami. Przed kilkoma dniami gościła na II Warszawskiem Festiwalu Sportów Walki. I zrobiła furorę, co zresztą opisano w mediach społecznościowych Uniq Fight Club.

"Wpadli m.in. zawodnicy KSW MMA - Radek Paczuski i Arek Wrzosek, burmistrz Wawra Paweł Michalec, wiceburmistrz Leszek Baraniewski oraz radna Agnieszka Wójcik. Największe wrażenie zrobił jednak trening z Julią Szeremetą - wicemistrzynią olimpijską z Paryża, wicemistrzynią świata i młodzieżową mistrzynią Europy w boksie. Ogrom inspiracji, energia i super kontakt z uczestnikami!" - zapewniono.

To niejedyna aktywność Szeremety w ostatnich dniach. Do mediów docierają następne sygnały. I to dość niecodzienne.

Julia Szeremeta w innej wersji. Taką rzadko widują ją kibice

Okazuje się, że Julia Szeremeta włączyła się w akcję charytatywną na rzecz potrzebujących dzieci. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z misiem, maskotką którą można kupić i w ten sposób wesprzeć najmłodszych. Na fotografii widzimy pięściarkę w innej niż zwykle wersji - w długiej czerwonej sukni od Violi Piekut. To widok niecodzienny, może więc zaskoczyć wielu fanów.

To nie wszystko. Wcześniej w sieci pojawiło się wideo z Szeremetą w roli głównej. I tam również pokazano sportsmenkę od innej niż zwykle strony. Na nagraniu można zaobserwować jej metamorfozę. Wszystko opisała makijażystka.

"Makijaż dla Julii Szeremety był wyzwaniem. A dlaczego? Ponieważ podczas eventu Julia występowała w dwóch skrajnie różnych stylizacjach. Na początku w mundurze żołnierskim, a później w eleganckiej wieczorowej kreacji. Nasz makijaż musiał sprawdzić się w obu wersjach. A tak prezentuje się efekt końcowy" - oświadczyła.

