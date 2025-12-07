Thriller mistrza Polski w Krakowie. Najpierw sabotaż, potem wymiana ciosów

Stawką tego spotkania był awans na pozycję premiowaną grą w europejskich pucharach. Pod Wawelem meldowali się obrońcy tytułu, ale trudno ich było stawiać w roli niekwestionowanego faworyta. Po komplet punktów należało bowiem sięgnąć na trudnym terenie.

W trzech poprzednich potyczkach "Kolejorz" nie stracił bramki. Z czystym kontem kończył potyczki w Ekstraklasie, Lidze Konferencji i Pucharze Polski. Przedłużenie dobrej passy miało stanowić klucz do zgarnięcia pełnej puli również w konfrontacji z "Pasami".

Cracovia - Lech. Koszmarne minuty "Kolejorza". Pablo Rodriguez w popisowej roli sabotażysty

Gospodarze mogli objąć prowadzenie już w 5. minucie. Przed doskonałą szansą na zdobycie bramki stanął wówczas Filip Stojilković. W decydującym momencie zabrakło mu jednak precyzji.

Po kwadransie gry arbiter dostrzegł faul na Mateuszu Skrzypczaku w polu karnym Cracovii. Bez wahania podyktował "jedenastkę". Po uderzeniu Mikaela Ishaka piłka była już na rękawicach Sebastiana Madejskiego, ale ostatecznie wpadła do siatki.

W kolejnych minutach golkiper "Pasów" znakomicie wybronił jednak dwa kąśliwe strzały Luisa Palmy. Obrońcy tytułu łatwo zyskali przewagę optyczną. Tyle że niewiele z niej wynikało.

Do kluczowego incydentu doszło pod koniec pierwszej połowy. Na przestrzeni niespełna 120 sekund dwa brzydkie faule popełnił Pablo Rodriguez. Za każdy z nich obejrzał żółtą kartkę i przedwcześnie zakończył spotkanie.

Krakowianie grę w przewadze wykorzystali jeszcze przed przerwą. Po serii zablokowanych strzałów do futbolówki dopadł Mikkel Maigaard i głową z bliskiej odległości wpakował ją do siatki. Druga odsłona zapowiadała się dla "Kolejorza" na wyjątkowo ciężką przeprawę.

Już pierwszy kwadrans po zmianie stron mógł w zasadzie rozstrzygnąć spotkanie. Najpierw Joel Pereira zatrzymał piłkę zmierzającą do pustej bramki, zaraz później Bartosz Mrozek obronił strzał z kilku metrów Oskara Wójcika. A Stojilković trafił w dogodnej sytuacji w słupek.

Cracovia dopięła swego dopiero w 79. minucie. Na listę strzelców wpisał się wprowadzony na murawę chwilę wcześniej Mateusz Praszelik. Przymierzył z 25 metrów, zaskakując źle ustawionego Mrozka.

Ale radość z prowadzenia trwała tylko dwie minuty. W polu karnym gospodarzy na strzał z woleja zdecydował się inny zmiennik, Ali Gholizadeh, i zrobiło się 2:2. Krakowianie mimo gry z przewagą jednego zawodnika nie byli już w stanie odpowiedzieć kolejnym ciosem.

Statystyki meczu Cracovia 2 - 2 Lech Poznań Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 16 9 Strzały celne 7 6 Strzały niecelne 4 1 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 99 53

Paulina Czarnota-Bojarska o zaskoczeniach w Pucharze Polski i Ekstraklasie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mistrzowie Polski objęli prowadzenie po bramce Mikaela Ishaka z rzutu karnego FOT. JACEK STANISLAWEK / 400mm.pl Newspix.pl

W tej sytuacji sędzia Damian Sylwestrzak nie okazał łaski KONRAD SWIERAD/ARENA AKCJI Newspix.pl

Dla fanów obu zespołów to był mecz przyjaźni Art Service PAP