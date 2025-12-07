Partner merytoryczny: Eleven Sports

Thriller mistrza Polski w Krakowie. Najpierw sabotaż, potem wymiana ciosów

Cracovia zremisowała z Lechem Poznań 2:2 w 18. kolejce Ekstraklasy. Obrońcy tytułu objęli prowadzenie, ale potem zapłacili wysoką cenę za akt sabotażu. Dopuścił się go Pablo Rodriguez, wyrzucony z boiska jeszcze przed przerwą - po dwóch kartkach pokazanych w niespełna 120 sekund. Grające w przewadze "Pasy" wyszły na prowadzenie, ale heroiczny zryw obrońców tytułu zapewnił im ostatecznie punktową zdobycz.

Intensywna sytuacja pod bramką w czasie meczu piłkarskiego, zawodnicy obu drużyn walczą o piłkę w powietrzu, widoczny bramkarz gotowy do interwencji, a zawodnicy w czerwono-białych i niebieskich strojach koncentrują się na akcji.
W taki sposób Mikkel Maigaard pokonał Bartosza Mrozka krótko przed końcem pierwszej polowy KONRAD SWIERAD/ARENA AKCJINewspix.pl

Stawką tego spotkania był awans na pozycję premiowaną grą w europejskich pucharach. Pod Wawelem meldowali się obrońcy tytułu, ale trudno ich było stawiać w roli niekwestionowanego faworyta. Po komplet punktów należało bowiem sięgnąć na trudnym terenie.

W trzech poprzednich potyczkach "Kolejorz" nie stracił bramki. Z czystym kontem kończył potyczki w Ekstraklasie, Lidze Konferencji i Pucharze Polski. Przedłużenie dobrej passy miało stanowić klucz do zgarnięcia pełnej puli również w konfrontacji z "Pasami".

Cracovia - Lech. Koszmarne minuty "Kolejorza". Pablo Rodriguez w popisowej roli sabotażysty

Gospodarze mogli objąć prowadzenie już w 5. minucie. Przed doskonałą szansą na zdobycie bramki stanął wówczas Filip Stojilković. W decydującym momencie zabrakło mu jednak precyzji.

Po kwadransie gry arbiter dostrzegł faul na Mateuszu Skrzypczaku w polu karnym Cracovii. Bez wahania podyktował "jedenastkę". Po uderzeniu Mikaela Ishaka piłka była już na rękawicach Sebastiana Madejskiego, ale ostatecznie wpadła do siatki.

W kolejnych minutach golkiper "Pasów" znakomicie wybronił jednak dwa kąśliwe strzały Luisa Palmy. Obrońcy tytułu łatwo zyskali przewagę optyczną. Tyle że niewiele z niej wynikało.

Do kluczowego incydentu doszło pod koniec pierwszej połowy. Na przestrzeni niespełna 120 sekund dwa brzydkie faule popełnił Pablo Rodriguez. Za każdy z nich obejrzał żółtą kartkę i przedwcześnie zakończył spotkanie.

Krakowianie grę w przewadze wykorzystali jeszcze przed przerwą. Po serii zablokowanych strzałów do futbolówki dopadł Mikkel Maigaard i głową z bliskiej odległości wpakował ją do siatki. Druga odsłona zapowiadała się dla "Kolejorza" na wyjątkowo ciężką przeprawę.

      Już pierwszy kwadrans po zmianie stron mógł w zasadzie rozstrzygnąć spotkanie. Najpierw Joel Pereira zatrzymał piłkę zmierzającą do pustej bramki, zaraz później Bartosz Mrozek obronił strzał z kilku metrów Oskara Wójcika. A Stojilković trafił w dogodnej sytuacji w słupek.

      Cracovia dopięła swego dopiero w 79. minucie. Na listę strzelców wpisał się wprowadzony na murawę chwilę wcześniej Mateusz Praszelik. Przymierzył z 25 metrów, zaskakując źle ustawionego Mrozka.

      Ale radość z prowadzenia trwała tylko dwie minuty. W polu karnym gospodarzy na strzał z woleja zdecydował się inny zmiennik, Ali Gholizadeh, i zrobiło się 2:2. Krakowianie mimo gry z przewagą jednego zawodnika nie byli już w stanie odpowiedzieć kolejnym ciosem.

      PKO Ekstraklasa
      18. Kolejka
      07.12.2025
      14:45
      Zakończony
      Mikkel Maigaard
      44'
      Mateusz Praszelik
      79'
      Mikael Ishak
      17' (k.)
      Ali Gholizadeh
      81'
      Piłkarz w niebieskim stroju drużyny Lech Poznań z wyciągniętym ku górze palcem, wyraża radość po zdobyciu bramki podczas meczu piłkarskiego; w tle rozmyci zawodnicy i fragment trybun.
      Mistrzowie Polski objęli prowadzenie po bramce Mikaela Ishaka z rzutu karnego FOT. JACEK STANISLAWEK / 400mm.plNewspix.pl
      Sędzia pokazuje czerwoną kartkę piłkarzowi drużyny w niebieskich strojach podczas meczu piłkarskiego, zawodnik gestykuluje zaskoczony, w tle rozmyte postacie kibiców na trybunach.
      W tej sytuacji sędzia Damian Sylwestrzak nie okazał łaski KONRAD SWIERAD/ARENA AKCJINewspix.pl
      Dla fanów obu zespołów to był mecz przyjaźni
      Dla fanów obu zespołów to był mecz przyjaźni Art ServicePAP

