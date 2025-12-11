Hiszpańscy kibice pobici w Polsce. Dantejskie sceny, są ranni. Zasadzka na autostradzie

W czwartek o godz. 21:00 18:45 Jagiellonia zmierzy się z Rayo Vallecano w Białymstoku. Z informacji przekazanych przez "RMF FM" wynika, że niedługo przed meczem doszło do koszmarnego zdarzenia.

Autobusy, którymi podróżowali fani hiszpańskiej drużyny, zostały zatrzymane w okolicach Ostrowi Mazowieckiej na trasie S8 przez dwa samochody osobowe. Chwilę później grupa około pięćdziesięciu bandytów - uzbrojonych w pałki teleskopowe, młotki itd. - wtargnęła do środka i wszczęła bójkę.

Koszmar przed meczem Jagiellonii z Rayo. Hiszpańscy kibice pobici. Policja reaguje

Według cytowanego źródła dziesięć osób zostało rannych - dziewięciu Hiszpanów i jeden Polak, a trzy osoby trafiły do szpitala. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja. Funkcjonariusze przeszukali okolice i namierzyli samochód, którym poruszało się czterech potencjalnych sprawców.

Znaleziono w nim szaliki i maskotki w barwach Jagiellonii oraz nożyce, którymi najprawdopodobniej przecięto do przecięcia siatki zabezpieczającej wejście na fragment trasy S8.

O godz. 9:46 oficjalne oświadczenie w tej sprawie wydała policja, która potwierdziła doniesienia "RMF FM" oraz podała szczegóły. "O godz. 0.46 policjanci z Ostrowi Mazowieckiej dostali zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób biegającej po trasie S8 w miejscowości Prosienica. Po 5 minutach na miejscu był patrol Policji, który zastał 2 autokary z kibicami z Hiszpanii. Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały 2 samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji" - czytamy.

Dodano również, że dzięki policji "uniknięto eskalacji".

"Na miejscu rannym pomocy udzieliła załoga karetki pogotowia, a do szpitala trafiły 3 osoby. W wyniku penetracji terenu policjanci stwierdzili przeciętą siatkę odgradzającą drogę serwisową od S8. W okolicy policjanci zatrzymali 2 pojazdy oraz 4 osoby, w tym jedna kobieta" - napisano. Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku.

"Do sprawy zatrzymano łącznie 7 osób. Zabezpieczono między innymi kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane i nożyce do cięcia metalu. Policjanci zabezpieczają dowody, ustalają dokładny przebieg zdarzenia i jego uczestników" - zakończono.

