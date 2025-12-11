Nawrocki wszedł tam późnym wieczorem w towarzystwie ochrony. Na jaw wychodzą kulisy

Nawrocki przez lata trenował pod czujnym okiem znanego w środowisku gdańskiego boksu wujka Waldemara. Ten w rozmowie ze Sport.pl opowiedział o tym, że choć prezydent nie może pojawiać się u niego codziennie, to zdarza mu się wpaść do klubu, choć to już nie to samo, co kiedyś.

Karol Nawrocki musiał się z tym wcześnie pogodzić

Wujek Waldemar bardzo chwalił Nawrockiego. Mówił, że ten różnił się od swoich kolegów pod tym względem, że sport zawsze stawiał na drugim miejscu, za nauką. Ostatecznie nie był w stanie jednak z niego nigdy zrezygnować, nawet jeśli ten kolidował z jego karierą polityczną. Czasem musiał dokonywać trudnych wyborów.

Czasem mówił jeszcze: "Trenerze, może byśmy jakąś fajną walkę zrobili?" Odpowiadałem: "Karol, jesteś cenioną osobowością, innym człowiekiem i chcesz gdzieś iść się pokazać z podbitym okiem?" Wtedy zauważyłem jego zawahanie. Zastanawiał się nad tym. Zdawał sobie sprawę, że w takim momencie musi wybierać, a okoliczności sprawiały, że boks zawsze spadał za politykę

Wydaje się, że kolejnej walki Nawrocki jednak już nie stoczy, przynajmniej nie dopóki pozostaje na stanowisku prezydenta. Całkowicie boksu porzucić jednak nie potrafił. Okazało się, że pod osłoną nocy przyjechał kiedyś potrenować do wujka Waldemara razem ze swoimi ochroniarzami.

Karol Nawrocki przyjechał potrenować

"Raz wpadł tu któregoś dnia po godzinie 21. Oczywiście, nadal musi mieć przy sobie ochroniarzy. To nie tak, że przyjdzie tu sobie w pełni incognito i odpocznie od "bycia prezydentem". Ale i tak jest inaczej, niż gdy idzie do supermarketu, gdzie przecież nie zrobi normalnie zakupów. A ci ochroniarze to sobie później też trochę poboksują i poćwiczą" - wyjaśnił wujek Waldemar.

Kiedy jest taka możliwość, Nawrocki ma odwiedzać również inne miejsca związane z boksem i widywać się ze starymi znajomymi. Prezydent w swój kalendarz wpisuje także bokserskie gale i mecze piłki nożnej. Choć na swoim stanowisku nie może pozwolić sobie już na takie związki ze sportem jak wcześniej, to wciąż je pielęgnuje.

