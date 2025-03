Szalone sceny w Indian Wells. To może czekać także Igę Świątek

Kalifornijski turniej jest jednak także dość specyficzny i warunki atmosferyczne oraz natura potrafią spłatać figla zawodniczkom i zawodnikom. W ubiegłym sezonie przekonał się o tym duet Carlos Alcaraz - Alexander Zverev. Podczas ich meczu bowiem doszło do... ataku pszczół.

Szalone warunki w Indian Wells. Ręcznik na korcie

Zanim organizatorzy uporali się z problemem, minęło naprawdę sporo czasu i trzeba było do tego zatrudnić fachowca, którego nikt na korcie się nie spodziewał. W tym roku również natura dała już o sobie znać podczas rywalizacji w "Tenisowym Raju".

Sędzia oczywiście musiał zatrzymać akcję. Przy kolejnym przypadku, gdy mocniej zawiał wiatr, czapka sfrunęła z głowy Joao Fonseki. Nie jest wykluczone, że także Iga Świątek w swoich meczach prowadzących do obrony tytułu będzie mierzyć się z naturą. To są jednak warunki, które Polka lubi i udowodniła to, choćby podczas WTA Finals w Cancun, które wygrała.