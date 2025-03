Tytuł Andriejewej w Dubaju, a teraz porażka. Falstart Rosjanki w Indian Wells

Mirra Andriejewa zaliczyła mocne przywitanie z zawodowym tenisem w sezonie 2023. Już wtedy zanotowała kilka wartościowych rezultatów i od tego momentu robi stały progres. W zeszłym roku był półfinał Roland Garros w singlu oraz wicemistrzostwo olimpijskie w Paryżu w grze podwójnej, w duecie z Dianą Sznajder. Niecałe dwa tygodnie temu 17-latka zdobyła największy tytuł w swojej dotychczasowej karierze, triumfując w turnieju WTA 1000 w Dubaju . Na swojej ścieżce do trofeum pokonała Igę Świątek, Jelenę Rybakinę i Clarę Tauson. Efektem zwycięstwa w tysięczniku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich był awans do TOP 10 rankingu.

Zacięta walka w deblowym pojedynku. Mirra Andriejewa i Diana Sznajder mogą już skupić się tylko na singlu

Początek spotkania przebiegał z drobną przewagą po stronie duetu Haddad Maia/Siegemund. Już w trzecim gemie Brazylijka i Niemka miały cztery break pointy, ale wówczas Rosjanki zdołały jeszcze wyjść z opresji. Ta sztuka nie powiodła się dwa rozdania później. Tym razem do przełamania już doszło, chociaż przez długi czas się Andriejewa oraz Sznajder kontrolowały sytuację. Prowadziły 40-15, ale później przegrały trzy punkty z rzędu i doszło do breaka. Potem został on potwierdzony podaniem Beatriz i Laury, przez co zrobiło się 4:2.