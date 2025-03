Sypnęli Skrzyszowskiej piaskiem na pierwszych 10 metrach. A ona odpowiedziała

Jeśli halowe mistrzostwa Europy mają nam dostarczać medale, to właśnie w rywalizacji płotkarskiej. Jeszcze niedawno murowaną kandydatką do medalu byłaby Pia Skrzyszowska, ale Polka w tym sezonie biegała trochę słabiej, a na dodatek nagle wyskoczyła z wielką formą Laeticia Bapte z Francji. I grono faworytek powiększyło się do czterech nazwisk. Nasza brązowa medalistka HMŚ z zeszłego roku w eliminacjach jednak nie zawiodła, awansowała do półfinału z najlepszym czasem. Ta sztuka nie udała się zaś Marice Majewskiej i Alicji Sielskiej.