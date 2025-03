Wielka mistrzyni nie wytrzymała. Wyznała bolesną prawdę, nie zagra ze Świątek

Ponad półtora miesiąca wyczekiwania na powrót do gry... i totalne rozczarowanie. Naomi Osaka odpadła z turnieju WTA 1000 w Indian Wells już po I rundzie. Jej starcie z Kolumbijką Camilą Osorio zakończyło się porażką 4:6, 4:6. Japonka nie zamierzała dławić goryczy przegranej samotnie. Frustracją podzieliła się z internautami, pisząc w mediach społecznościowych: "To był najgorszy mecz, jaki w życiu rozegrałam. Bardzo przepraszam wszystkich, którzy to oglądali".