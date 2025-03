Aż 8 obron i wielki pech Szczęsnego. Takie wieści dzień po wielkim meczu. Szokujące

Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelona notował już znakomite mecze, ale ten z Benficą w środę był zdecydowanie najlepszy. Można śmiało powiedzieć, że Polak wygrał drużynie to spotkanie. FC Barcelona przez lwią część tego spotkania grała w osłabieniu po czerwonej kartce Pau Cubarsiego .

Goście zdołali strzelić jednego gola po olbrzymim błędzie w rozegraniu obrony Benfiki. Raphinha przejął piłkę i bardzo precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza gospodarzy. Jednak przez większość meczu to Benfica była stroną dominującą. Brzmi to niewiarygodnie, ale wypracowała sobie aż 26 groźnych sytuacji, a mimo to nie potrafiła pokonać Wojciecha Szczęsnego.