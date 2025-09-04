Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny liderem Barcelony, wszystko już jasne. W mediach głośno o Polaku

Paweł Czechowski

Wojciech Szczęsny wszedł w sezon 2025/2026 już jako rezerwowy bramkarz i zastępca Joana Garcii, ale paradoksalnie stał się jednocześnie... jedną z najważniejszych postaci w FC Barcelona, bowiem nie wszystko sprowadza się w drużynie takiej jak ta do liczby minut spędzonych na boisku. Polak - już w pełni zaaklimatyzowany w Katalonii - zyskał nową rolę, co nie umknęło uwadze hiszpańskich mediów.

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP

Przygoda Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelona od samego początku wyglądała na dosyć szaloną - w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Bramkarz został ściągnięty do "Blaugrany" wprost z piłkarskiej emerytury i... zawojował Katalonię.

Choć pierwotnie miał być "zastępcą zastępcy", czyli zmiennikiem Inakiego Peni, który z kolei wszedł w rolę "jedynki" po kontuzji Marca-Andre ter Stegena, to po paru miesiącach wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie i nie oddał go już do końca kampanii 24/25.

Jak zagramy z Holandią? Możliwy skład reprezentacji PolskiPolsat SportPolsat Sport

Szczęsny w rezerwie i... czołówce najważniejszych postaci w drużynie. Wyjątkowa rola Polaka w Barcelonie

W nowy sezon "Szczena" wchodził już jednak ze świadomością, że znów zasiądzie na ławce - docelowo (niemal) na stałe, bo od teraz prym między słupkami ma wieść Joan Garcia. Mimo to pod pewnymi względami rola Polaka w klubie wzrosła.

Jak opisuje Sergi Capdevila, dziennikarz "Sportu", Szczęsny jest już obecnie kimś więcej niż tylko po prostu rezerwowym - dzięki m.in. pełnej aklimatyzacji i lepszemu poznaniu języka hiszpańskiego miał on zyskać istotny wpływ w szatni, stając się jedną z osób budujących dobrą atmosferę między graczami.

Do tego wszystkiego, dzięki swojemu wielkiemu doświadczeniu, "Tek" pełni też rolę swoistego mentora dla młodszych kolegów, będąc dla Hansiego Flicka postacią wręcz nieodzowną. Po odejściu Inigo Martineza znaczenie byłego reprezentanta "Biało-Czerwonych" tylko wzrosło...

FC Barcelona niebawem powalczy o punkty z Valencią

FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra po przerwie reprezentacyjnej 14 września, mierząc się wówczas z Valencią w Primera Division. Jeśli Wojciech Szczęsny będzie trafiał do wyjściowej jedenastki w najbliższym czasie, to należy się spodziewać, że będzie to miało to miejsce raczej w np. rozgrywkach Pucharu Króla.

