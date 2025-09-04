Szczęsny ogląda wszystko z boku, jego rywal już błysnął. Trudna sytuacja, jest pierwsze wyróżnienie

Wojciech Szczęsny do Barcelony trafił w momencie, gdy sytuacja na pozycji bramkarza w klubie stała się bardzo trudna. Bardzo groźnej kontuzji doznał bowiem Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki kapitan zespołu z Katalonii otrzymał diagnozę, wedle której miał pauzować praktycznie do końca sezonu. W związku z tym "Blaugrana" zgłosiła się do przebywającego na sportowej emeryturze Szczęsnego.

Po kilku dniach negocjacji Polak na początku października oficjalnie podpisał umowę z klubem do końca sezonu 2024/2025. Wszystko wskazywało na to, że przygoda byłego reprezentanta Polski w Barcelonie skończy się po ledwie kilku miesiącach grania. Tak się jednak nie stało, bo "Szczena" po pierwsze pokazał bardzo dobry poziom sportowy, a po drugie stał się mentorem dla młodszych kolegów w szatni.

Garcia błyszczy. Szczęsny może tylko obserwować

W związku z tym władze klubu zdecydowały się przedłużyć umowę ze Szczęsnym, a Polak przystał na propozycję, wiążąc się z klubem na kolejne dwa sezony. W trakcie okna transferowego przybył mu rywal do gry, bo Barcelona sprowadziła za 25 milionów euro Joana Garcię, którym Szczęsny był zachwycony. Były bramkarz reprezentacji Polski spadł więc w hierarchii do poziomu zmiennika.

Joan Garcia zaczął sezon 2025/2026 jako pierwszy wybór Hansiego Flicka i trzeba przyznać, że decyzja niemieckiego bramkarza się broni, bo Hiszpan prezentuje się znakomicie. Co więcej, jedna z parad 24-latka została nominowana do miana najlepszej w La Liga w sierpniu. Chodzi o tę, gdy w 12. minucie meczu z Rayo Vallecano zatrzymał w sytuacji właściwie dwustuprocentowej Ratiu.

Gdy spojrzymy na same liczby Garcii z tego sezonu, to są one fenomenalne i nie dają większych szans na nieoczekiwaną zmianę w bramce. W trzech pierwszych ligowych meczach Hiszpan zanotował dziewięć skutecznych interwencji przy skuteczności na poziomie ponad 85 procent, co jest wynikiem absolutnie zjawiskowym. Gdyby nie obecność 24-latka w bramce Barcelona mogłaby mieć mniej niż siedem oczek w tabeli La Liga.

