Nie żyje Giorgio Armani. Juventus składa kondolencje, niedawno zawiązali umowę

Nie żyje Giorgio Armani. Odszedł dziś jeden z największych projektantów mody naszych czasów. Włoch miał 91 lat i pozostawił po sobie ogromną spuściznę.

Co ciekawe, projektant mody, urodzony we włoskiej Piacenzy rozpoczął karierę w branży modowej w wieku 41 lat. W 1975 roku, wraz z partnerem biznesowym Sergio Galeottim założył firmę Giorgio Armani S.p.A. Dosyć szybko marka wywołała rewolucję w świecie mody lat 80. Armani wprowadził luźniejsze kroje oraz miękkie linie do męskiej garderoby. Marynarki zaczęły być wygodniejsze oraz swobodniejsze dla ich użytkowników.

Dziś marka Armani jest jedną z najbardziej ekskluzywnych na świecie. Włoski projektant miał zaszczyt ubierać gwiazdy Hollywood, jak chociażby Richarda Gere'a czy Jodie Foster. Kreacje od niego pojawiały się też w trakcie ceremonii wręczenia Oscarów czy festiwalu w Cannes. W 2020 roku majątek Giorgio Armaniego został wyceniony przez Forbesa na 8,5 miliarda dolarów. Sam projektant do końca życia był jedynym właścicielem firmy, mając pełną kontrolę nad nią.

Giorgio Armani nie żyje. Juventus składa kondolencje

Wobec śmierci Giorgio Armaniego obojętnie nie przeszedł włoski Juventus. Wielokrotny mistrz kraju wstawił na swoim profilu w mediach społecznościowych wpis. Przekazano, że Juventus przyłącza się do wyrazów żalu z powodu śmierci projektanta mody.

- Juventus dołącza do wyrazów żalu z powodu śmierci Giorgio Armaniego, ponadczasowej ikony elegancji i włoskiego stylu - czytamy w serwisie X.

Odejście legendarnego Włocha ma dla Juventusu szczególne znaczenie. Bowiem, całkiem niedawno, bo w drugiej połowie sierpnia firma Armani podpisała z klubem umowę o współpracy. Klub szczycił się nią, komunikując:

- Juventus i Giorgio Armani ogłaszają nową współpracę, która łączy dwie włoskie ikony - jednoczą je wspólna wizja innowacji, kreatywności i rygoru - napisał Juventus w ogłoszeniu.

Juventus i Armani zawiązali współpracę do końca sezonu 2026/2027

Na oficjalnej stronie firmy Armani czytamy, że przygotowana dla zawodników Juventusu kolekcja łączy klasyczną elegancję ze współczesnym stylem i komfortem. Piłkarze będą mogli skorzystać z garniturów z overshirtami z kołnierzem koszulowym, miękkich spodni, polo czy golfów z lekkiej wełny. W dodatku, na mecze w europejskich pucharach zaprojektowano luźniejsze marynarki i spodnie, które będzie można połączyć z polo i T-shirtami.

Natomiast, na specjalne okazje Armani przygotował dla Juventusu klasykę gatunku - garnitur z białą koszulą i krawatem z logo. Do tego akcesoria. Tym samym, jak czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie Armaniego, firma "potwierdza swoje silne związki ze światem sportu, oferując estetykę, która łączy elegancję z funkcjonalnością i jest dostosowana do potrzeb zawodowych sportowców".

Juventus i Armani zawiązali współpracę na najbliższe dwa sezonu. Znana włoska marka będzie ubierać piłkarzy pierwszej drużyny na wszystkie okazje poza boiskiem do końca sezonu 2026/2027.

