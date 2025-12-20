Partner merytoryczny: Eleven Sports

Małysz się nie wahał, tak zareagował na wyniki Polaków w Engelbergu. To może zaboleć

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Kolejny raz w tym sezonie Pucharu Świata Polscy skoczkowie narciarscy nie zachwycili. W sobotnim konkursie w Engelbergu punktowało ich tylko trzech, a do tego niewiele wskazuje na poprawę. Niedługo po zmaganiach głos o wydarzeniach ze skoczni zabrał Adam Małysz, prezes PZN. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet jasno zareagował na rezultat naszych reprezentantów.

Mężczyzna w ciemnej kurtce zimowej i granatowej czapce z logo Red Bull oraz 4F, na tle rozmazanego jasnego tła.
Adam MałyszAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Zdecydowanie nie po myśli polskich skoczków narciarskich układa się aktualny sezon Pucharu Świata. Bardzo dobrze spisuje się 18-letni Kacper Tomasiak, dla którego jest to dopiero pierwsza kampania na najwyższym możliwym poziomie. Mimo to pozostali podopieczni trenera Maćka Maciusiaka spisują się poniżej oczekiwań.

Nie inaczej było podczas pierwszego konkursu poprzedzającego święta Bożego Narodzenia w Engelbergu. W sobotę poza Tomasiakiem (13. miejsce) w serii finałowej zameldowali się Piotr Żyła i Kamil Stoch, którzy zajęli odpowiednio 17 i 22 lokatę. Poza "30" znaleźli się Maciej Kot i Dawid Kubacki, a do tego już w piątkowych kwalifikacjach odpadł Paweł Wąsek.

    Takie wyniki powodują, że w mediach oraz wśród kibiców pojawia się spory niepokój, szczególnie że jest to sezon olimpijski. Kilka słów po zakończeniu sobotnich zmagań powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz.

    Były skoczek narciarski w rozmowie z Przeglądem Sportowym wskazał, że konkurs był dość loteryjny. Mimo to przyznał także, że skoki "Biało-Czerwonych" są bardzo dalekie od idealnych.

    - Jeśli dostajesz 27 czy 28 punktów za wiatr, to trudno odlecieć. Nawet Ryoyu Kobayashi czy Ren Nikaido, którzy prowadzili po pierwszej serii, nie byli w stanie lecieć daleko, chociaż są w świetnej formie. To był bardzo loteryjny konkurs. Tylko chciałbym od razu zaznaczyć, że nikogo nie bronię, bo skoki naszych zawodników nie wyglądają tak, żeby ich chwalić czy choćby mówić, że jest ok - mówił.

    Małysz przyznał wprost, mocne słowa ws. formy mistrza świata

    Osobno 48-latek wypowiedział się także o naszym mistrzu świata z 2019 roku z Seefeld, Dawidzie Kubackim. Ten w sobotę uplasował się dopiero na 44. lokacie i zdaje się być z dala od swojej najlepszej formy. Zdaniem prezesa PZN nie da się skakać tak, jak Kubacki. Do tego przyznaje on, że takimi wynikami Polska traci szansę na czterech skoczków na zbliżających się igrzyskach olimpijskich.

    Nie da się skakać tak, jak Dawid to dzisiaj pokazał, szczególnie w tej jednej serii. Tak jak mówiłem - trzeba czymś zaryzykować i kiedy zadziała, trzeba to utrwalić. Problem w tym, że brakuje czasu
    tłumaczył.

    - Tylko prawda jest taka, że czwarte miejsce na igrzyska się oddala, więc pytanie, czy nie warto potrenować gdzieś na spokojnie. Zaznaczam jednak od razu, że to są decyzje trenerów. To oni znają tych chłopaków i wiedzą, co jest grane - dodał.

      Szansa na kolejne pucharowe punkty nadejdzie już w niedzielę. Na 14:30 zaplanowane są kwalifikacje do konkursu. Pierwsza seria natomiast według planu organizatorów ma zacząć się o 16:00. Relację tekstową "na żywo" z tych zmagań będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

