Zdecydowanie nie po myśli polskich skoczków narciarskich układa się aktualny sezon Pucharu Świata. Bardzo dobrze spisuje się 18-letni Kacper Tomasiak, dla którego jest to dopiero pierwsza kampania na najwyższym możliwym poziomie. Mimo to pozostali podopieczni trenera Maćka Maciusiaka spisują się poniżej oczekiwań.

Takie wyniki powodują, że w mediach oraz wśród kibiców pojawia się spory niepokój, szczególnie że jest to sezon olimpijski. Kilka słów po zakończeniu sobotnich zmagań powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz.

Były skoczek narciarski w rozmowie z Przeglądem Sportowym wskazał, że konkurs był dość loteryjny. Mimo to przyznał także, że skoki "Biało-Czerwonych" są bardzo dalekie od idealnych.

- Jeśli dostajesz 27 czy 28 punktów za wiatr, to trudno odlecieć. Nawet Ryoyu Kobayashi czy Ren Nikaido, którzy prowadzili po pierwszej serii, nie byli w stanie lecieć daleko, chociaż są w świetnej formie. To był bardzo loteryjny konkurs. Tylko chciałbym od razu zaznaczyć, że nikogo nie bronię, bo skoki naszych zawodników nie wyglądają tak, żeby ich chwalić czy choćby mówić, że jest ok - mówił.

Małysz przyznał wprost, mocne słowa ws. formy mistrza świata

Osobno 48-latek wypowiedział się także o naszym mistrzu świata z 2019 roku z Seefeld, Dawidzie Kubackim. Ten w sobotę uplasował się dopiero na 44. lokacie i zdaje się być z dala od swojej najlepszej formy. Zdaniem prezesa PZN nie da się skakać tak, jak Kubacki. Do tego przyznaje on, że takimi wynikami Polska traci szansę na czterech skoczków na zbliżających się igrzyskach olimpijskich.

Nie da się skakać tak, jak Dawid to dzisiaj pokazał, szczególnie w tej jednej serii. Tak jak mówiłem - trzeba czymś zaryzykować i kiedy zadziała, trzeba to utrwalić. Problem w tym, że brakuje czasu

- Tylko prawda jest taka, że czwarte miejsce na igrzyska się oddala, więc pytanie, czy nie warto potrenować gdzieś na spokojnie. Zaznaczam jednak od razu, że to są decyzje trenerów. To oni znają tych chłopaków i wiedzą, co jest grane - dodał.

Szansa na kolejne pucharowe punkty nadejdzie już w niedzielę. Na 14:30 zaplanowane są kwalifikacje do konkursu. Pierwsza seria natomiast według planu organizatorów ma zacząć się o 16:00. Relację tekstową "na żywo" z tych zmagań będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Adam Małysz AFP

Dawid Kubacki Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP