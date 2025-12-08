Partner merytoryczny: Eleven Sports

Małysz się nie wahał. Od razu ujawnił szczegóły ws. kontrowersyjnej decyzji FIS

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W niedzielę oficjalnie zakończył się weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Najlepszym zawodnikiem okazał się Domen Prevc, który zaliczył dwie wygrane z rzędu i stał się liderem cyklu. Co ciekawe, drugi konkurs indywidualny był dość specyficzny. Wszystko ze względu na aż 40-minutową przerwę między seriami. Szczegóły w tej sprawie dla WP SportoweFakty przekazał Adam Małysz, prezes PZN. Jak się okazuje, taką decyzję podjął FIS.

Mężczyzna w ciemnej kurtce zimowej i granatowej czapce z logo Red Bull oraz 4F, na tle rozmazanego jasnego tła.
Adam MałyszAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Po rywalizacji w Lillehammer, Falun i Kuusamo Puchar Świata w skokach narciarskich przeniósł się do Polski, a dokładniej do Wisły na obiekt im. Adama Małysza. Przed weekendową rywalizacją Panów w dwóch konkursach indywidualnych zmierzyły się ze sobą Panie. Wszystko odbyło się zgodnie z założeniami i bez większych problemów. Podobnie było w sobotnich zmaganiach skoczków.

Do zmian doszło jednak w niedzielę, gdy miejsce miała dość kuriozalna sytuacja. Między pierwszą a drugą serią przerwa zamiast standardowego czasu ok. 15-20 minut trwała aż 40. W ten sposób kibice zgromadzeni na skoczni, jak i sami zawodnicy na swój drugi konkursowy skok musieli poczekać zdecydowanie dłużej.

W mediach pojawiały się informacje, jakoby wszystko zależało od praw telewizyjnych. W międzyczasie bowiem odbywały się zawody biathlonowe w Oestersund. Jak się okazuje, przerwa została wcześniej zgłoszona do FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska), a działacze się zgodzili. Tym samym postawili dość spore wyzwanie dla organizatorów zawodów.

Kilka szczegółów w tej sprawie w rozmowie z "WP SportoweFakty" przekazał Adam Małysz, aktualny prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

To dlatego tyle czekano. "Fis trochę narzucił"

Jak przekazał 48-latek, prośbę do FIS zgłosiła niemiecka telewizja. FIS natomiast delikatnie narzucił organizatorom przerwę. Zdaniem byłego skoczka cała sprawa ma swoje plusy i minusy. W końcu zawodnicy mogli lepiej przygotować się do swojej finałowej próby.

    Niemiecka telewizja na żywo chciała pokazać biathlon. Zgłosili to FIS-owi, a FIS trochę narzucił nam tak długą przerwę. Polska telewizja nie robiła jednak problemów, dogadali się i można było ten konkurs przeprowadzić. Z jednej strony przerwa dla skoczków była długa, ale z drugiej mieli więcej czasu, by przygotować się porządnie do drugiego skoku
    tłumaczył.

    Finalnie zawody drugi raz z rzędu zwyciężył Domen Prevc. W ten sposób awansował on w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na pozycję lidera. Najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, który zajął rewelacyjne 5. miejsce. Dwie lokaty za nim uplasował się Piotr Żyła. Następne zawody odbędą się już za tydzień w niemieckim Klingenthal (13-14 grudnia).

    Mężczyzna w czapce z daszkiem i bluzie sportowej z licznymi logotypami sponsorów wspina się po schodach na zewnątrz, trzymając w ręku butelkę. Do bluzy przypięta jest akredytacja z roku 2024.
    Adam MałyszDamian Klamka / East NewsEast News
    Adam Małysz
    Adam MałyszAFP
    Mężczyzna w średnim wieku ubrany w sportową kurtkę i czapkę z logo FIS, patrzy lekko w górę, tło rozmyte z kolorowymi plamami sugerującymi obecność innych ludzi.
    Sandro Pertile, dyrektor Pucharu ŚwiataDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

