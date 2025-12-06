Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rewolucja w Realu Madryt. Vinicius już tu nie zagra. Alonso zdecydował

Kacper Dąderewicz

Według doniesień płynących z hiszpańskich mediów kibice Realu Madryt mogą spodziewać się tego, że od najbliższego spotkania dojdzie w drużynie Xabiego Alonso do wielkiej zmiany. Vinicius Junior od tej pory ma już nie występować na pozycji lewoskrzydłowego w pierwszym składzie "Los Blancos". Madrycki "AS" tłumaczy, co dokładnie ma wydarzyć się w związku z brazylijskim gwiazdorem.

Forma Viniciusa Juniora od dłuższego czasu niepokoi kibiców Realu Madryt na całym świecie. Czterdzieści jego ostatnich strzałów w klubie i reprezentacji Brazylii przyniosło łącznie... zero goli.

Choć w ostatnich tygodniach u Viniciusa brakowało głównie liczb, a sama gra wyglądała dużo lepiej, i tak nie było kolorowo. W hiszpańskich mediach panowała narracja, że piłkarz ma bardzo złe relacje z trenerem Xabim Alonso i wszystko może skończyć się rychłym odejściem jednego z nich.

Hiszpan i Brazylijczyk muszą się jednak dogadać, nawet jeśli miałaby to być tylko "chłodna przyjaźń". Żaden z nich w tym momencie nie odejdzie z klubu, a rzecz leży w interesie Realu Madryt.

Media: Nowa rola Viniciusa w Realu Madryt. Na lewym skrzydle już nie zagra

Hiszpańskie media informują, że problemy na linii trenera z piłkarzem na ten moment zostały zażegnane, a Xabi Alonso wpadł na nowy pomysł, jak lepiej wykorzystać obecność Viniciusa na boisku.

Nowy ruch Xabiego Alonso ma pomóc Viniciusowi w odzyskaniu formy. Celem operacji jest to, aby piłkarz do swojego repertuaru zaczął dorzucać więcej goli, ponieważ w tej kwestii panuje całkowita dominacja Kyliana Mbappe.

Według madryckiego "ASa" Vinicius Junior ma na stałe opuścić pozycję lewoskrzydłowego w Realu Madryt. Brazylijski gwiazdor już tu nie zagra. Zamiast tego będzie wystawiany na pozycji jednego z dwóch napastników, tuż obok Kyliana Mbappe.

To będzie bardzo duża zmiana. Do tej pory Real Madryt grał tylko jednym napastnikiem. Pojawiają się więc od razu pytania - kto przejmie pozycję lewoskrzydłowego i czy Vinicius, będąc bliżej Mbappe, nie znajdzie się w jego cieniu jeszcze bardziej.

Część kibiców Realu Madryt uważa, że to może być zmiana na plus, ponieważ Vinicius i tak nie ma zbyt wiele do stracenia, a może dzięki temu zyska na boisku więcej swobody.

Druga część natomiast uważa, że Brazylijczyk najlepiej radzi sobie jako lewoskrzydłowy i przeprowadzając szybkie rajdy właśnie tą stroną. Na skutek tego jego atuty mogą zostać w dużej mierze zablokowane.

A jak będzie w praktyce? Pierwsze odpowiedzi na frapujące pytania poznamy w niedzielę 7 grudnia po godzinie 21:00. Właśnie wtedy rozpocznie się mecz Real Madryt - Celta Vigo na Estadio Santiago Bernabeu.

