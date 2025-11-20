Hiszpanie znów to zrobili. Wojciech Szczęsny obnażony. Kilka słów prawdy

Po transferze do Barcelony za 25 mln euro Joan Garcia z miejsca stał się podstawowym bramkarzem w zespole Hansiego Flicka. Na początku tego sezonu 24-latek wystąpił w siedmiu meczach z rzędu. Pod koniec września doznał kontuzji kolana, która wymagała operacji.

Uraz wykluczył go z gry na kilka tygodni. Dlatego też w dziewięciu ostatnich spotkaniach między słupkami oglądaliśmy Wojciecha Szczęsnego. Jeszcze przed rozpoczęciem przerwy na mecze międzypaństwowe Flick deklarował, że po wznowieniu rozgrywek to Garcia wróci do wyjściowej jedenastki.

W Hiszpanii znów głośno o Szczęsnym. Powód jest jeden. Polak nie będzie zachwycony

Już w najbliższą sobotę o godz. 16:15 mistrzowie Hiszpanii rozegrają spotkanie 13. kolejki La Liga przeciwko Athletikowi Bilbao. I to na Camp Nou, które co prawda wciąż jest remontowane, jednak może zawitać na nim ponad 45 tys. widzów.

Dwa dni przed tym meczem dziennikarze "Mundo Deportivo" pokusili się o bardzo szczegółowe porównanie Wojciecha Szczęsnego i Joana Garcii. Nie da się ukryć, że Katalończyk spisywał się dużo lepiej niż nasz rodak.

"Barcelona broniła się gorzej z Polakiem: stracił więcej bramek, ale też rywale oddawali coraz więcej niebezpiecznych strzałów (...) Wojciech Szczęsny zakończy swój udział z 17 bramkami straconymi w 9 meczach, podczas gdy Joan miał 5 wpuszczonych goli w 7 spotkaniach" - odnotowano na start.

Idąc dalej, "ze Szczęsnym w bramce drużyna traciła blisko dwóch bramek na mecz (1,89), z Garcią utrzymała się na poziomie 0,71". Mimo to eksperci nie ukrywają jednego: "Wyzwanie Polaka było bardziej skomplikowane". Kiedy był na boisku, drużyny przeciwne częściej uderzały na jego bramkę.

Co jeszcze wyliczyło "Mundo Deportivo"? "Katalończyk obronił 83,3 proc. strzałów, a 'Tek' miał 64,3 proc. skuteczności". Oprócz tego przedstawiono również dogłębne analizy dotyczące gry nogami czy wychodzenia poza pole karne.

Relacja na żywo z meczu FC Barcelona - Athletic Bilbao będzie dostępna w Interii Sport.

