Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hiszpanie znów to zrobili. Wojciech Szczęsny obnażony. Kilka słów prawdy

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Wracają rozgrywki ligowe! Po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej na murawie znów zobaczymy m.in. piłkarzy Barcelony, która w sobotę na Camp Nou zagra z Athletikiem Bilbao. Wszystko wskazuje na to, że w bramce gospodarzy nie stanie już Wojciech Szczęsny, a Joan Garcia. Ostatnio hiszpańskie "Mundo Deportivo" porównało formę obu golkiperów w tym sezonie. Wnioski są jasne.

Mężczyzna w sportowej bluzie z logo klubu piłkarskiego stoi na tle niebieskich trybun, patrząc w bok z poważnym wyrazem twarzy.
Wojciech SzczęsnyJOSE MANUEL ALVAREZ REYNewspix.pl

Po transferze do Barcelony za 25 mln euro Joan Garcia z miejsca stał się podstawowym bramkarzem w zespole Hansiego Flicka. Na początku tego sezonu 24-latek wystąpił w siedmiu meczach z rzędu. Pod koniec września doznał kontuzji kolana, która wymagała operacji.

Uraz wykluczył go z gry na kilka tygodni. Dlatego też w dziewięciu ostatnich spotkaniach między słupkami oglądaliśmy Wojciecha Szczęsnego. Jeszcze przed rozpoczęciem przerwy na mecze międzypaństwowe Flick deklarował, że po wznowieniu rozgrywek to Garcia wróci do wyjściowej jedenastki.

Real Madryt – FC Barcelona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

W Hiszpanii znów głośno o Szczęsnym. Powód jest jeden. Polak nie będzie zachwycony

Już w najbliższą sobotę o godz. 16:15 mistrzowie Hiszpanii rozegrają spotkanie 13. kolejki La Liga przeciwko Athletikowi Bilbao. I to na Camp Nou, które co prawda wciąż jest remontowane, jednak może zawitać na nim ponad 45 tys. widzów.

Dwa dni przed tym meczem dziennikarze "Mundo Deportivo" pokusili się o bardzo szczegółowe porównanie Wojciecha Szczęsnego i Joana Garcii. Nie da się ukryć, że Katalończyk spisywał się dużo lepiej niż nasz rodak.

"Barcelona broniła się gorzej z Polakiem: stracił więcej bramek, ale też rywale oddawali coraz więcej niebezpiecznych strzałów (...) Wojciech Szczęsny zakończy swój udział z 17 bramkami straconymi w 9 meczach, podczas gdy Joan miał 5 wpuszczonych goli w 7 spotkaniach" - odnotowano na start.

Zobacz również:

Andreas Christensen (pierwszy z lewej)
La Liga

Hiszpanie ogłaszają: Kolega Lewandowskiego pominięty. Szykuje się głośny transfer

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Idąc dalej, "ze Szczęsnym w bramce drużyna traciła blisko dwóch bramek na mecz (1,89), z Garcią utrzymała się na poziomie 0,71". Mimo to eksperci nie ukrywają jednego: "Wyzwanie Polaka było bardziej skomplikowane". Kiedy był na boisku, drużyny przeciwne częściej uderzały na jego bramkę.

    Co jeszcze wyliczyło "Mundo Deportivo"? "Katalończyk obronił 83,3 proc. strzałów, a 'Tek' miał 64,3 proc. skuteczności". Oprócz tego przedstawiono również dogłębne analizy dotyczące gry nogami czy wychodzenia poza pole karne.

    Relacja na żywo z meczu FC Barcelona - Athletic Bilbao będzie dostępna w Interii Sport.

    Zobacz również:

    Igor Grobelny został wybrany MVP spotkania Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Grał dla innego kraju, zmienił decyzję dla Polski. Znany siatkarz ma swoje pięć minut

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Bramkarz ubrany w zielony strój z orłem na piersi stoi na boisku podczas meczu piłkarskiego, gestykulując w stronę kolegów z drużyny na tle rozmytej, dopingującej publiczności.
    Wojciech SzczęsnyFoto OlimpikAFP
    Piłkarz w stroju bramkarza trzyma rękawice na tle boiska. Ubrany w koszulkę z logo klubu piłkarskiego, wokół intensywne oświetlenie i rozmyte sylwetki innych osób.
    Wojciech SzczęsnyMARCEL VAN DORSTAFP
    Mężczyzna w sportowej koszulce piłkarskiej i rękawicach bramkarskich podczas rozgrzewki na stadionie, w tle rozmyte trybuny.
    Wojciech SzczęsnyMATTHIEU MIRVILLEAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja