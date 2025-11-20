Partner merytoryczny: Eleven Sports

Messi się nie wahał, od razu to powiedział. Jest komunikat ws. powrotu do Barcelony

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W 2021 roku Leo Messi po wielu latach spędzonych w Barcelonie opuścił klub. Argentyńczyk od tamtego czasu kilkukrotnie w superlatywach wspominał o tamtych czasach. Co ciekawe, niedawno odwiedził także zmodernizowane Camp Nou, co spotkało się ze sporym szumem w mediach. W rozmowie z katalońskim "Sportem" zdradził, jakie ma podejście do ewentualnego powrotu do "Dumy Katalonii".

Lionel Messi
Lionel MessiMinas PanagiotakisAFP

Bez dwóch zdań Leo Messi to jeden z najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej. Argentyńczyk ma na swoim koncie aż osiem złotych piłek, cztery triumfy w Lidze Mistrzów czy mistrzostwo świata. Do tego jest także żywą legendą Barcelony, której jest wychowankiem. W trakcie swojego pobytu tam rozegrał aż 778 spotkań, strzelił 672 bramki i zanotował 303 asysty.

Liczby te z pewnością mogły być jeszcze bardziej pokaźne, jednakże piłkarz odszedł z Barcelony w 2021 roku. Wszystko ze względu ówczesne problemy finansowe klubu. W ten sposób znakomity Argentyńczyk trafił do PSG, a w 2023 roku przeniósł się do Interu Miami, w którym występuje do dziś.

Mimo nie najlepszego pożegnania ten wciąż myśli o Barcelonie. Niedawno odwiedził zmodernizowany obiekt klubu, Camp Nou. Przy okazji rozmowy z katalońskim "Sportem" zdradził, że nigdy nie zamierzał odchodzić z klubu i chciał zakończyć w nim karierę bez żadnego transferu.

Zobacz również:

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny
La Liga

Ter Stegen otrzymał ultimatum, gorąco w Barcelonie. Wiadomość dotarła do Szczęsnego

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    - Chciałem zakończyć karierę w Barcelonie bez konieczności przechodzenia do innego klubu. Niestety, sprawy potoczyły się inaczej - mówił.

    Messi zabrał głos ws. powrotu, ależ słowa

    38-latek zabrał także głos w sprawie ewentualnego powrotu do "Dumy Katalonii". Jak sam zdradził, powrót jest pewny, jednakże nie w roli czynnego piłkarza, a kibica. Co więcej, wyznał także, że po zakończeniu kariery wróci do miasta, aby w nim mieszkać.

    - Oczywiście, wrócę. Będę obecny na stadionie jako kolejny kibic, podążając za drużyną, klubem i jako kolejny kibic. Na razie na pewno zostanę tu (w USA - przyp. red) jeszcze kilka lat, ale wrócimy do Barcelony, bo, jak zawsze mówiłem, to moje miejsce, mój dom - dodał.

    Obecny kontrakt Leo Messiego z Interem Miami obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Do tej pory w zespole z Florydy rozegrał już 85 spotkań, a w nich strzelił 76 goli i zanotował 38 asyst.

    Najlepsi dryblerzy europejskich eliminacji do MŚ 2026! WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Czy Władimir Putin znów będzie mógł obejrzeć piłkarską imprezę z trybun stadionu w Rosji?
    Reprezentacja

    Na Rosję padł strach. Są gotowi na najgorsze. "Ukraina rozniosłaby nas w Moskwie"

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Piłkarz w różowej koszulce z czarnym herbem oraz opaską kapitana na ramieniu, stojący na boisku i wskazujący ręką kierunek, w tle rozmyta publiczność i fragment boiska.
    Leo MessiMegan BriggsAFP
    Piłkarz w różowym stroju drużyny Inter Miami CF znajduje się na murawie przed bramką, podczas meczu piłkarskiego, uśmiecha się, w tle rozmyta publiczność i siatka bramki.
    Lionel MessiMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
    Mężczyzna z brodą w stroju piłkarskim Argentyny, skupiony, z opaską kapitana na ramieniu, na tle rozmytego stadionu.
    Lionel MessiLUIS ROBAYO / AFP AFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja