Messi się nie wahał, od razu to powiedział. Jest komunikat ws. powrotu do Barcelony

Bez dwóch zdań Leo Messi to jeden z najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej. Argentyńczyk ma na swoim koncie aż osiem złotych piłek, cztery triumfy w Lidze Mistrzów czy mistrzostwo świata. Do tego jest także żywą legendą Barcelony, której jest wychowankiem. W trakcie swojego pobytu tam rozegrał aż 778 spotkań, strzelił 672 bramki i zanotował 303 asysty.

Liczby te z pewnością mogły być jeszcze bardziej pokaźne, jednakże piłkarz odszedł z Barcelony w 2021 roku. Wszystko ze względu ówczesne problemy finansowe klubu. W ten sposób znakomity Argentyńczyk trafił do PSG, a w 2023 roku przeniósł się do Interu Miami, w którym występuje do dziś.

Mimo nie najlepszego pożegnania ten wciąż myśli o Barcelonie. Niedawno odwiedził zmodernizowany obiekt klubu, Camp Nou. Przy okazji rozmowy z katalońskim "Sportem" zdradził, że nigdy nie zamierzał odchodzić z klubu i chciał zakończyć w nim karierę bez żadnego transferu.

- Chciałem zakończyć karierę w Barcelonie bez konieczności przechodzenia do innego klubu. Niestety, sprawy potoczyły się inaczej - mówił.

Messi zabrał głos ws. powrotu, ależ słowa

38-latek zabrał także głos w sprawie ewentualnego powrotu do "Dumy Katalonii". Jak sam zdradził, powrót jest pewny, jednakże nie w roli czynnego piłkarza, a kibica. Co więcej, wyznał także, że po zakończeniu kariery wróci do miasta, aby w nim mieszkać.

- Oczywiście, wrócę. Będę obecny na stadionie jako kolejny kibic, podążając za drużyną, klubem i jako kolejny kibic. Na razie na pewno zostanę tu (w USA - przyp. red) jeszcze kilka lat, ale wrócimy do Barcelony, bo, jak zawsze mówiłem, to moje miejsce, mój dom - dodał.

Obecny kontrakt Leo Messiego z Interem Miami obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Do tej pory w zespole z Florydy rozegrał już 85 spotkań, a w nich strzelił 76 goli i zanotował 38 asyst.

Leo Messi Megan Briggs AFP

Lionel Messi MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP