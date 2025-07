Szczęsny na okładce. Burza w szatni Barcelony. Tak ter Stegen potraktował Polaka

Tuż obok wymienione zostały natomiast wszystkie elementy, które składają się na wspomniany chaos. A chodzi o kwestię opóźnionego wylotu do Japonii , sprawę opaski kapitańskiej , która może zostać odebrana ter Stegenowi, opóźniający się powrót na Camp Nou , przez który Barcelona prosi o rozpoczęcie rywalizacji w Lidze Mistrzów na wyjazdach, a także fakt, że klub jest wciąż daleki od możliwości zarejestrowania do gry swoich nowych nabytków .

- Operacja, która sprawi, że Ter Stegen zostanie w ekipie "Blaugrany" co najmniej do stycznia przyszłego roku, jest najnowszą z serii działań, które mocno zbulwersowały klub na wszystkich poziomach, od zarządu po szatnię. W szatni ze zdziwieniem obserwowano, jak w poprzednim sezonie, będąc jeszcze w końcowej fazie rekonwalescencji, niemiecki bramkarz konsekwentnie wyrażał w wywiadach w swoim kraju chęć powrotu do podstawowego składu w kluczowej fazie sezonu. Pragnienie to wynikało przede wszystkim z chęci gry w Lidze Narodów w barwach reprezentacji Niemiec. Wewnętrznie postrzegano to jednak jako niepotrzebną presję wywieraną na Wojciecha Szczęsnego - pisze "As".