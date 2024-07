Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Niemczech już za nami. Turniej o tytuł najlepszej reprezentacji w Europie zakończył się wygraną kadry Hiszpanii. Drużyna prowadzona przez Luisa De La Fuente od początku imprezy błyszczała w rywalizacji o puchar imienia Henriego Delaunaya. Ostatecznie zespół z Półwyspu Iberyjskiego zakończył rywalizację z samymi zwycięstwami, choć nie wszystkie udało się dopisać do listy po samym regulaminowym czasie gry.

W drużynie, która nie była wskazywana do grona faworytów turnieju, błyszczeli praktycznie wszyscy. Rozpoczynając od bramkarza, a kończąc nawet na poszczególnych rezerwowych. Nie może więc dziwić, że to właśnie z Hiszpanii zostali wybrani najlepsi piłkarze imprezy. Tytuł MVP całego turnieju powędrował do Rodriego, choć spora część kibiców się z tym nie zgadza, wskazując na Daniego Olmo, który był absolutnie kluczowym rezerwowym. Z kolei tytuł najlepszego młodego piłkarza powędrował w ręce Lamine'a Yamala.