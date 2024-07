Oficjalna skarga do UEFA. Hiszpanie mają kłopoty

Nie ma chyba osoby w Europie, której Hiszpanie nie zauroczyli swoją grą na zakończonym w niedzielę kontynentalnym czempionacie . Podopieczni Luisa de la Fuente od początku do końca imponowali na niemieckich boiskach i wrócili do domu z kompletem zwycięstw na koncie. W finale nerwy pojawiły się tylko na chwilę, gdy w drugiej połowie bramkę wyrównującą dla Anglików zdobył Cole Palmer. Tuż przed doliczonym czasem gry wynik na 2:1 ustalił jednak Mikel Oyarzabal.

Rodri podpadł zachowaniem na świętowaniu tytułu

Po ostatnim gwizdku szczególne powody do radości miał Rodri. Gracz Manchesteru City nie dość, że został wraz z kolegami mistrzem Starego Kontynentu, to na dodatek wyróżniono go statuetką najlepszego zawodnika turnieju. Reprezentant "La Furia Roja" z miejsca stał się dzięki temu jednym z kandydatów do wywalczenia słynnej Złotej Piłki. Poza tym naturalnie zrobiło się o nim głośno. W końcu mowa o MVP wielkich zawodów reprezentacyjnych.