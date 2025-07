Dla Legii to był ligowy debiut w sezonie 2025/26. Z uwagi na batalię toczoną na arenie międzynarodowej mecz z Piastem Gliwice z 1. kolejki odbędzie się w innym terminie. Do Kielc zdobywcy Pucharu Polski przyjechali po pełną pulę, by już w prologu nie komplikować sobie misji odzyskania tytułu mistrzowskiego.