Był plan i kilka niespodzianek. Ciekawy przebieg walk o pas na KSW

W walce wieczoru gali XTB KSW 113 o mistrzostwo wagi półśredniej (77,1 kg) zmierzyli się Adrian Bartosiński z Muslimem Tulshaevem, Pierwszy z nich, który tytuł mistrza zdobył wcześniej dzięki serii mocnych występów, wszedł do oktagonu jako obrońca pasa, co uczyniło go jednym z centralnych punktów gali.

Styl "Bartosa" w poprzednich bojach charakteryzował się dobrą pracą w dystansie, skutecznymi obronami obaleń oraz konsekwencją w przejmowaniu inicjatywy. Tulshaev z kolei budował swoją pozycję w rankingu dzięki solidnym zwycięstwom i efektywnym finiszom, co czyniło go realnym zagrożeniem dla Bartosińskiego przed walką.

Obaj panowie wiedzieli, że w tym pojedynku nie ma miejsca na błędy. Można było oglądać dużo gry zapaśniczej i parterowej. Inicjatywę starał się przejmować Bartosiński, ale Tulshaev zaskakująco dobrze czytał grę mistrza. Pod koniec trzeciej rundy "Bartos" jednak dopiął swego, najpierw zapiął duszenie, a potem konsekwentnie wymęczył ciosami zawodnika z Czeczenii.

XTB KSW 113: mistrzowie zachowali swoje pasy

Równie ważnym starciem był pojedynek o mistrzostwo wagi średniej (83,9 kg), w którym Paweł Pawlak bronił tytułu przeciwko Laidowi Zerhouniemu. Pawlak, znany ze spokoju,, stabilnej gry zapaśniczej oraz dużego doświadczenia, jest jednym z filarów średniej dywizji KSW. Jego rywal, Zerhouni, mimo dość zróżnicowanego bilansu, szybko zasłynął jako zawodnik o twardej szczęce i nieustępliwym tempie. W końcu panowie spotkali się w klatce, a emocje przeniosły się na środek Atlas Areny.

Początek batalii był dość zaskakujący. Zerhouni ruszył szarżą na Polaka i stanowczo zaznaczył swoją obecność w klatce. Z biegiem czasu Pawlak coraz mocniej przechylał szalę na swoją korzyść. Ostatecznie koniec nastał w piątej rundzie, kiedy to reprezentant Łodzi chwycił dźwignię na kolano i zmusił przeciwnika do poddania, zachowując swój czempionat.

Adrian Bartosiński Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Paweł Pawlak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

