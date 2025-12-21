Organizacja KSW wyłoniła pełne dzieła walk przy gali KSW 113, która zapowiada się jako jedno z najmocniejszych wydarzeń końcówki roku. Kibice zobaczą aż dwie walki mistrzowskie, a także kilka bardzo medialnych zestawień z udziałem znanych nazwisk polskiego MMA.

W walce wieczoru Adrian Bartosiński (16-1) stanie do obrony pasa wagi półśredniej. Jego rywalem będzie Muslim Tulshaev (14-3), który po serii zwycięstw wywalczył sobie szansę mistrzowską. Dla Bartosińskiego będzie to kolejny test w roli dominującego czempiona dywizji do 77 kilogramów.

Drugą mistrzowską konfrontacją będzie pojedynek w wadze średniej. Paweł Pawlak (24-4-1) zmierzy się z Laïdem Zerhounim (15-9, 1 NC). Pawlak od dłuższego czasu pozostaje jednym z najmocniejszych punktów KSW, a Zerhouni to rywal znany z agresywnego stylu i twardych bojów.

W karcie głównej nie zabraknie również głośnych nazwisk. Artur Szpilka (4-1) zmierzy się z doświadczonym Michalem Martínkiem (12-6) w wadze ciężkiej. Oprócz tego kibice zobaczą m.in. starcie Damiana Janikowskiego (10-8) z Michałem Michalskim (13-5) oraz pojedynek Augusto Sakaia (17-6-1) z Marcinem Wójcikiem (21-10).

Ciekawym dodatkiem do gali będzie również Halftime Show Fight w formule K-1 w małych rękawicach, gdzie do klatki wróci Marcin Różalski, a jego rywalem będzie Stjepan Bekavac. To starcie zapowiada się na czysto widowiskowy pojedynek dla fanów stójki.

Karta walk uzupełniona została o pojedynki młodszych zawodników oraz debiutantów, w tym walki Wiktora Zalewskiego, Marcello Morellego czy Igora Włodarczyka. XTB KSW 113 zapowiada się jako gala łącząca sportową jakość, medialność i duże nazwiska, co czyni ją jednym z najmocniejszych punktów tegorocznego kalendarza organizacji.

XTB KSW 113: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Karta główna:

77,1 kg: Adrian Bartosiński (17-1) pokonał Muslima Tulshaeva (14-4) przez TKO w 3. rundzie - o pas wagi półśredniej

83,9 kg: Paweł Pawlak (25-4-1) pokonał Laida Zerhouni (15-10, 1 N/C) przez poddanie w 5. rundzie - o pas wagi średniej

120,2 kg: Artur Szpilka (5-1) pokonał Michala Martinea (12-7) przez TKO w 2. rundzie

100 kg: Adam "AJ" Josef pokonał Piotra Liska przez nokaut w 1. rundzie

83,9 kg: Michał Michalski (14-5) pokonał Damiana Janikowskiego (10-9) przez TKO w 1. rundzie

Halftime Show Fight:

120,2 kg: Stipe Bekavac pokonał Marcina Różalskiego przez nokaut w 1. rundzie - walka w formule K-1, małe rękawice

120,2 kg: Marcin Wójcik (22-10) pokonał Augusto Sakai (17-6-1) przez jednogłośną decyzję sędziów

77,1 kg: Wiktor Zalewski (8-2) pokonał Romaina Debienne (11-7) przez TKO w 3. rundzie

Karta wstępna:

61,2 kg: Marcello Morelli (7-4) pokonał Patryka Surdyna (8-5) przez TKO w 1. rundzie

70,3 kg: Igor Włodarczyk (3-0) pokonał Artura Krawczyka (5-5) przez poddanie w 1. rundzie

65,8 kg: Souheil Kaouchen (2-0) pokonał Krzysztofa Geburka (3-2) przez TKO w 1. rundzie

