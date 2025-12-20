Piotr Lisek potężnie znokautowany. Influencer brutalnie zbił sportowca [WIDEO]

Jednym z najgłośniejszych pojedynków na gali KSW 113 było starcie pomiędzy Adamem "AJ" Josefem a Piotrem Liskiem. Zestawienie to przyciągnęło fanów uwagę z uwagi na nietypowy charakter obu zawodników - influencer sportowy kontra utytułowany lekkoatleta.

Pojedynek zakontraktowano na trzy rundy po trzy minuty w limicie do 100 kilogramów, z modyfikacją zasad polegającą na wyłączeniu uderzeń łokciami w parterze, co nadawało starciu specyficzny charakter względem standardowych walk MMA.

Piotr Lisek, przede wszystkim znany jako wybitny lekkoatleta i rekordzista Polski w skoku o tyczce, miał przed walką za sobą imponujący dorobek sportowy. Szereg medali z imprez międzynarodowych, w tym złoto halowych mistrzostw Europy i srebro mistrzostw świata, a także dwa starty olimpijskie. Choć dyscyplina ta nie jest tradycyjnie związana z MMA, Lisek wcześniej spróbował sportów walki i zwyciężył przez nokaut w debiucie na gali FAME MMA, co dawało mu solidne podstawy do wejścia do oktagonu KSW.

Z kolei Adam "AJ" Josef przystępował do tego starcia jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego internetu związanego ze sportem i treningiem siłowym. Od lat budował swoją markę jako trener, influencer i zawodnik, a z czasem zaczął regularnie występować w formułach freak fightowych, gdzie zdobywał doświadczenie. Przed galą XTB KSW 113 "AJ" miał już za sobą kilka pojedynków.

Jeszcze przed rozpoczęciem batalii doszło do niecodziennej sytuacji. Wejście influencera było opóźnione z powodu... braku ochraniacza na krocze. "AJ" zapomniał go założyć, w związku z czym musiał czekać przed wejściem do klatki.

Rozwiń

Walka zaczęła się bardzo ciekawie. Adam Josef od razu wszedł po obalenie, udało mu się przewrócić Piotra Liska, ale ten po chwili wstał. Obaj się nie oszczędzali. Od razu padło kilka mocnych ciosów, w tym kolana z obu stron. Kibice z pewnością nie mogli narzekać na to widowisko. W końcu potężnym kolanem trafił "AJ" a Lisek padł na matę. Josef poszedł za ciosem i zakończył bój w pierwszej odsłonie.

Piotr Lisek ANDREJ ISAKOVIC AFP

Adam "AJ" Josef (z prawej) Fame MMA materiały prasowe

Piotr Lisek: Trudno będzie powtórzyć wynik z Tokio. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport