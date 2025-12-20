Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piotr Lisek potężnie znokautowany. Influencer brutalnie zbił sportowca [WIDEO]

Adam Lewicki

Ta walka musiała podobać się kibicom. W klatce KSW zadebiutowali Adam "AJ" Josef i Piotr Lisek. Pojedynek nie potrwał długo, bowiem do skończenia już w pierwszej rundzie. Panowie nie oszczędzali się od samego początku, padały mocne ciosy, kolana i obalenia. Koniec końców "AJ" powalił Liska i kiedy ten był zamroczony zakończył walkę dalszymi ciosami na głowę. Jakby tego było mało, na sekundy przed walką doszło do niecodziennej sytuacji.

Muskularny sportowiec w stroju lekkoatletycznym z poważnym wyrazem twarzy, na tle stadionu. W prawym górnym rogu widoczne zdjęcie z walki MMA w oktagonie, gdzie jeden z zawodników zadaje cios przeciwnikowi znajdującemu się na kolanach.
Piotr Lisek vs Adam "AJ" Josef na KSWFoto Olimpik/NurPhotoAFP

Jednym z najgłośniejszych pojedynków na gali KSW 113 było starcie pomiędzy Adamem "AJ" Josefem a Piotrem Liskiem. Zestawienie to przyciągnęło fanów uwagę z uwagi na nietypowy charakter obu zawodników - influencer sportowy kontra utytułowany lekkoatleta.

Pojedynek zakontraktowano na trzy rundy po trzy minuty w limicie do 100 kilogramów, z modyfikacją zasad polegającą na wyłączeniu uderzeń łokciami w parterze, co nadawało starciu specyficzny charakter względem standardowych walk MMA.

Piotr Lisek, przede wszystkim znany jako wybitny lekkoatleta i rekordzista Polski w skoku o tyczce, miał przed walką za sobą imponujący dorobek sportowy. Szereg medali z imprez międzynarodowych, w tym złoto halowych mistrzostw Europy i srebro mistrzostw świata, a także dwa starty olimpijskie. Choć dyscyplina ta nie jest tradycyjnie związana z MMA, Lisek wcześniej spróbował sportów walki i zwyciężył przez nokaut w debiucie na gali FAME MMA, co dawało mu solidne podstawy do wejścia do oktagonu KSW.

Z kolei Adam "AJ" Josef przystępował do tego starcia jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego internetu związanego ze sportem i treningiem siłowym. Od lat budował swoją markę jako trener, influencer i zawodnik, a z czasem zaczął regularnie występować w formułach freak fightowych, gdzie zdobywał doświadczenie. Przed galą XTB KSW 113 "AJ" miał już za sobą kilka pojedynków.

Jeszcze przed rozpoczęciem batalii doszło do niecodziennej sytuacji. Wejście influencera było opóźnione z powodu... braku ochraniacza na krocze. "AJ" zapomniał go założyć, w związku z czym musiał czekać przed wejściem do klatki.

Walka zaczęła się bardzo ciekawie. Adam Josef od razu wszedł po obalenie, udało mu się przewrócić Piotra Liska, ale ten po chwili wstał. Obaj się nie oszczędzali. Od razu padło kilka mocnych ciosów, w tym kolana z obu stron. Kibice z pewnością nie mogli narzekać na to widowisko. W końcu potężnym kolanem trafił "AJ" a Lisek padł na matę. Josef poszedł za ciosem i zakończył bój w pierwszej odsłonie.

Zawodnik w stroju sportowym z intensywnym wyrazem twarzy trzymający tyczkę podczas skoku o tyczce, na trybunach w tle rozmazana publiczność
Piotr LisekANDREJ ISAKOVICAFP
Dwóch zawodników MMA po zakończonej walce stoi w oktagonie, obejmując się wzajemnie. Jeden z nich jest lekko zakrwawiony, obaj są półnadzy w spodenkach sportowych i rękawicach. W tle widoczny fragment klatki oraz sędzia i reklamy sponsorskie.
Adam "AJ" Josef (z prawej)Fame MMAmateriały prasowe
Piotr Lisek: Trudno będzie powtórzyć wynik z Tokio. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
