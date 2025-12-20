Sevilla straszyła Real na Bernabeu, do tego czerwona kartka. Rekord Ronaldo wyrównany

Po nieco gorszym czasie i małym kryzysie Real Madryt zdaje się wracać do formy. Po dwóch porażkach z rzędu ekipa prowadzona przez Xabiego Alonso wygrała z Deportivo Alaves 2:1 oraz zaliczyła awans do 1/8 finału Pucharu Króla. Do trzeciego zwycięstwa mogło dojść w sobotni wieczór. "Królewscy" na własnym stadionie podjęli Sevillę, czyli drużynę z 9. lokaty tabeli LaLiga.

Spotkanie od pierwszych chwil było bardzo intensywne. Wynik już w 5. minucie otworzyć mógł Fran Garcia. Defensor został idealnie dostrzeżony przez Rodrygo, dzięki czemu znalazł się w sytuacji sam na sam z Odysseasem Vlachodimosem. Grek jednak nie dał za wygraną i poradził sobie z uderzeniem.

Po chwili gorąco było jednak w polu karnym gospodarzy. Linia obrony Realu zdawała się być dość rozkojarzona. Sytuację mógł wykorzystać Isaac Romero. Napastnik nie wykorzystał podania Alexisa Sancheza, a jego lob poleciał tuż obok słupka. W 17. minucie swoją szansę miał Kylian Mbappe. Dzisiejszy jubilat znalazł się w okolicach 13 metra i mocno uderzył prawą nogą, lecz strzał okazał się niecelny.

Real kontynuował oblężenie na bramkę Sevilli i szukał przełamania. W 24. minucie podczas rzutu rożnego wyśmienicie pozycję w szesnastce wywalczył sobie Dean Huijsen. Hiszpan jednak uderzył głową wysoko nad bramką. Tablica wyników dalej wskazywała 0:0.

Zmiana nadeszła w 38. minucie. Real otrzymał rzut wolny, a piłkę na prawej stronie ustawił Rodrygo. Brazylijczyk posłał idealne dośrodkowanie, a to wykorzystał Jude Bellingham. Anglik posłał piłkę idealnie w okienko, a Vlachodimos nawet się nie ruszył. W ten sposób Real wygrywał 1:0. Wynik ten utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Wyśmienity Courtois i gol Mbappe. Rekord wyrównany

W 50. minucie mogło być już 1:1. Strzał Sancheza obronił jednak Courtois. Kilka sekund później na listę strzelców mógł wpisać się Mbappe. Francuz popisał się dryblingiem i wdarł się w pole karne. Strzał przeleciał jednak tuż obok dalszego słupka. Po chwili znów interweniować musiał belgijski golkiper.

Próbował Issac Romero, jednakże kolejny raz górą okazał się 33-latek. W 57. minucie znów w roli głównej znalazł się Mbappe. 27-latek najlepiej odnalazł się w polu karnym i chciał wykorzystać zamieszanie. Futbolówka po strzale głową zatrzymała się na poprzeczce.

Od 68. minuty Sevilla musiała sobie radzić bez Marcao. Środkowy obrońca został ukarany za faul na Bellinghamie drugą żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną. To znacznie utrudniło drużynie Matiasa Almeydy odrabiane strat.

Dziesięć minut później znów o sobie dał znać Rodrygo. Skrzydłowy podbił sobie piłkę po podaniu Mbappe i uderzeniem z woleja próbował zaskoczyć greckiego bramkarza. Ten spisał się idealnie i sparował piłkę na poprzeczkę.

W 86. minucie rzut karny dla Realu wywalczył wspomniany już wielokrotnie Rodrygo. Piłkę ustawił Mbappe i strzałem w środek ustalił wynik meczu na 2:0. Co ciekawe, było to jego 59 trafienie w 2025 roku dla Realu Madryt. Tym samym wyrównał on rekord Cristiano Ronaldo z 2012 roku.

Finalnie Real Madryt pokonał Sevillę 2:0, dzięki czemu zmniejszył swoją stratę w ligowej tabeli do Barcelony do zaledwie jednego punktu. "Duma Katalonii" ma jednak rozegrany jeden mecz mniej.

Statystyki meczu Real Madryt 2 - 0 Sevilla FC Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 18 14 Strzały celne 8 5 Strzały niecelne 7 5 Strzały zablokowane 3 4 Ataki 92 66

Kylian Mbappe OSCAR DEL POZO / AFP AFP

Xabi Alonso Ricardo Larreina AFP

Piłkarze Sevilli OSCAR DEL POZO / AFP AFP