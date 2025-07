Będzie istne szaleństwo na Legii. "Nieznani Sprawcy" ogłaszają. To już koniec

W minionym sezonie Legia Warszawa sięgnęła po Puchar Polski i dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji, ale to nie mogło osłodzić kolejnego roku bez tytułu mistrzowskiego. Kibice oczekiwali solidnych wzmocnień kadrowych po zakończeniu rozgrywek. Do początku lipca niewiele jednak się w tym temacie działo.